"Ahí lo crucé entrando al vestuario, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladar a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio, recién me enteré que ahora le había pasado un bajón", explicó el DT.