Qué le pasó a Leandro Paredes: la explicación de Rodolfo Arruabarrena y cómo está ahora
El Vasco explicó qué le pasó a Leandro Paredes tras desmayarse en vivo en Barranquilla y reveló que el capitán pidió el cambio por el calor.
Luego de la alarma generada en Barranquilla tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026, el entrenador Rodolfo Arruabarrena explicó en conferencia de prensa qué le pasó a Leandro Paredes luego de que el capitán se desmayara en vivo durante una entrevista televisiva.
El mediocampista se había desplomado en zona mixta mientras dialogaba con el periodista Marcelo Benedetto, lo que obligó a interrumpir la transmisión para asistirlo de urgencia.
El director técnico xeneize llevó tranquilidad sobre el estado de salud del volante y confirmó que el episodio estuvo directamente vinculado al desgaste físico y a las exigentes condiciones climáticas del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde el futbolista ya había mostrado señales de agotamiento durante el encuentro ante Atlético Mineiro.
La explicación del Vasco Arruabarrena sobre el bajón de Leandro Paredes
En su contacto con la prensa posterior al triunfo 2-0, Arruabarrena reveló que fue el propio Leandro Paredes quien pidió salir en el segundo tiempo al advertir que no podía sostener la intensidad física frente al calor y la humedad de Colombia.
"Ahí lo crucé entrando al vestuario, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladar a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio, recién me enteré que ahora le había pasado un bajón", explicó el DT.
De esta manera, el entrenador confirmó que el cuadro se debió a una baja de presión arrastrada desde el esfuerzo realizado en el campo de juego y ratificó que el capitán se encuentra estable y fuera de peligro en medio de las celebraciones del plantel campeón.
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