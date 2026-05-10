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Racing venció 1-0 a Estudiantes en La Plata y avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura

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Con un gol agónico de Santiago Sosa, Racing eliminó a Estudiantes como visitante y jugará ante Rosario Central.

Racing venció 1-0 a Estudiantes en La Plata y avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura
Racing venció 1-0 a Estudiantes en La Plata y avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura

Racing dio el golpe en condición de visitante y eliminó a Estudiantes en un partido muy parejo disputado en La Plata. El equipo de Avellaneda resistió en los momentos más complicados y encontró la diferencia en el cierre del encuentro.

Durante gran parte del partido, ambos equipos tuvieron dificultades para generar situaciones claras y el desarrollo fue muy disputado en la mitad de la cancha. Sin embargo, la Academia aprovechó una de las últimas jugadas de la noche para quedarse con la clasificación. Cuando el encuentro parecía encaminarse a la definición por penales, Santiago Sosa apareció a los 45 minutos del segundo tiempo para marcar el 1-0 definitivo y desatar el festejo del conjunto visitante.

Con esta victoria, Racing avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde deberá enfrentar a Rosario Central (que viene de eliminar a Independiente cómo local) en busca de un lugar en las semifinales de un campeonato que está más apasionante que nunca.

Santiago Sosa y el único tanto del encuentro para Racing:

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Estudiantes vs Racing por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Las probables formaciones y dónde ver Estudiantes vs. Racing

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Edwuin Cetré; Facundo Farías y Guido Carrillo.
  • Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Santiago Solari o Tomás Conechny.

Detalles del partido entre Estudiantes y Racing

  • Hora: 17.00
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: José Carreras
  • Estadio: UNO

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