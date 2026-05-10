Racing venció 1-0 a Estudiantes en La Plata y avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura

Durante gran parte del partido, ambos equipos tuvieron dificultades para generar situaciones claras y el desarrollo fue muy disputado en la mitad de la cancha. Sin embargo, la Academia aprovechó una de las últimas jugadas de la noche para quedarse con la clasificación. Cuando el encuentro parecía encaminarse a la definición por penales, Santiago Sosa apareció a los 45 minutos del segundo tiempo para marcar el 1-0 definitivo y desatar el festejo del conjunto visitante.