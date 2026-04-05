Histórico título para Mariano Navone: ganó el ATP 250 de Bucarest y festejó su primera corona

El partido se disputó en el Centro Nacional de Tenis Simona Halep y se extendió durante dos horas y 17 minutos, con un desarrollo cambiante marcado por catorce quiebres de servicio. Navone dominó con claridad el primer set, cedió el segundo en un parcial con siete rupturas y terminó definiendo el encuentro en un tercer capítulo muy parejo. El bonaerense tuvo la oportunidad de cerrar el partido cuando sacó 5-3 y contó con dos match points, pero no logró concretarlos. Sin embargo, recuperó rápidamente el control del juego, volvió a quebrar en el duodécimo game y selló el 7-5 para desatar el festejo.