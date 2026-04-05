Histórico título para Mariano Navone: ganó el ATP 250 de Bucarest y festejó su primera corona
El argentino conquistó el ATP 250 de Bucarest al vencer a Daniel Mérida y logró su primer título ATP, consolidando su gran momento en el tenis de nuestro país.
Mariano Navone logró el mayor triunfo de su carrera al imponerse al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en la final del ATP 250 de Bucarest. El tenista argentino, ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, alcanzó su primera consagración en el circuito tras dos definiciones perdidas durante 2024.
El partido se disputó en el Centro Nacional de Tenis Simona Halep y se extendió durante dos horas y 17 minutos, con un desarrollo cambiante marcado por catorce quiebres de servicio. Navone dominó con claridad el primer set, cedió el segundo en un parcial con siete rupturas y terminó definiendo el encuentro en un tercer capítulo muy parejo. El bonaerense tuvo la oportunidad de cerrar el partido cuando sacó 5-3 y contó con dos match points, pero no logró concretarlos. Sin embargo, recuperó rápidamente el control del juego, volvió a quebrar en el duodécimo game y selló el 7-5 para desatar el festejo.
El jugador nacido en 9 de Julio llegó a la final con mayor experiencia tras haber disputado previamente dos instancias decisivas en el circuito. Además, afrontó el partido con desgaste acumulado, ya que en semifinales protagonizó el encuentro más largo del torneo: tres horas y 31 minutos frente a Botic van de Zandschulp, donde incluso salvó dos match points.
El español Daniel Mérida, por su parte, arribó al cuadro principal desde la qualy, lo que elevó la exigencia física de la definición. Desde febrero, Navone trabaja junto a Alberto Mancini, tras finalizar su etapa con Andrés Dellatorre, en un cambio que coincidió con una recuperación en su rendimiento luego de un período irregular marcado por problemas físicos en los pies y una caída en el ranking desde el top 30 al puesto 99 en 2024.
El título en Bucarest se suma a una racha positiva, con diez victorias en sus últimos once partidos, y llega poco después de su consagración en el Challenger de Punta Cana. En su trayectoria también aparecen títulos en Polonia, Braunschweig, Lima, Poznan, Santa Fe, Santa Cruz de Bolivia, Buenos Aires y Cagliari.
Navone se convirtió en el cuarto argentino en conquistar el torneo rumano, luego de Franco Davín, José Acasuso y Juan Ignacio Chela. El logro se dio en un fin de semana destacado para el tenis nacional, que tuvo tres finalistas en torneos ATP en simultáneo, con Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston.
Los números de Mariano Navone en el triunfo ante Daniel Mérida
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