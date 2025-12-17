Horacio Zeballos fue elegido campeón mundial de dobles 2025 por la ITF

El reconocimiento llegó tras una temporada inolvidable, en la que Zeballos y Granollers conquistaron sus dos primeros títulos de Grand Slam. El primero fue en Roland Garros, un triunfo cargado de simbolismo ya que les permitió cortar una racha de tres finales perdidas en torneos grandes, y el segundo en el Abierto de Estados Unidos. Sin lugar a dudad una clara muestra de todo el nivel que supieron demostrar en la temporada.