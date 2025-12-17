De no creer: Vélez le renovó el contrato a un jugador y expuso por error cuánto va a ganar

Para Pellegrini, la renovación representaba una señal de respaldo institucional y una oportunidad para relanzar su etapa en Vélez. Sin embargo, el episodio lo dejó involuntariamente envuelto en una polémica ajena a lo futbolístico, algo que ningún protagonista desea al momento de firmar un nuevo contrato.

matias pellegrini 1

El Fortín, por su parte, logró corregir el error rápidamente, pero no pudo evitar que la información se instalara en la opinión pública. Un anuncio que debía ser motivo de tranquilidad deportiva terminó convirtiéndose en un caso insólito, que expuso los riesgos de la sobreexposición digital y dejó una lección clara para futuras comunicaciones oficiales.