De no creer: Vélez le renovó el contrato a un jugador y expuso por error cuánto va a ganar
El Fortín anunció la continuidad del mediocampista, pero debió eliminar el video oficial tras filtrarse el salario que percibe el exjugador de Estudiantes.
Vélez protagonizó una situación tan inesperada como incómoda en el anuncio de una renovación contractual. El club de Liniers confirmó la continuidad de Matías Pellegrini, volante de 25 años con pasado en Estudiantes, pero un descuido en el material audiovisual oficial provocó que se filtrara el sueldo del futbolista, generando una rápida viralización y un fuerte debate en redes sociales.
La institución había celebrado la extensión del vínculo del mediocampista con un video institucional que mostraba la firma del contrato. Sin embargo, un detalle que pasó inadvertido en la edición inicial no tardó en ser detectado por los hinchas: en una de las tomas se alcanzaba a ver con claridad el monto que percibe mensualmente el jugador, información que habitualmente se mantiene bajo estricta confidencialidad.
La reacción fue inmediata. El contenido comenzó a circular en distintas plataformas y el tema se volvió tendencia en cuestión de minutos. Ante la repercusión, la V azulada optó por borrar el video original de todas sus cuentas oficiales, editar el material y volver a publicarlo con imágenes recortadas, evitando que el contrato quedara nuevamente a la vista.
Pese a la rápida corrección, el dato ya se había difundido. Según lo que se pudo observar en la filmación inicial, el salario de Pellegrini ronda los 14 millones de pesos mensuales, una cifra que generó malestar en parte de la hinchada. El enojo no solo estuvo vinculado al contexto económico general del país, sino también al rendimiento deportivo del futbolista, que no logró consolidarse como una de las figuras del equipo.
En redes sociales, muchos simpatizantes cuestionaron la relación entre el sueldo y el aporte del mediocampista dentro del campo de juego, mientras que otros apuntaron directamente contra el club por el error de comunicación. La situación dejó expuesta una falla interna que, más allá de la renovación en sí, terminó eclipsando el anuncio y colocando a la dirigencia en el centro de las críticas.
Para Pellegrini, la renovación representaba una señal de respaldo institucional y una oportunidad para relanzar su etapa en Vélez. Sin embargo, el episodio lo dejó involuntariamente envuelto en una polémica ajena a lo futbolístico, algo que ningún protagonista desea al momento de firmar un nuevo contrato.
El Fortín, por su parte, logró corregir el error rápidamente, pero no pudo evitar que la información se instalara en la opinión pública. Un anuncio que debía ser motivo de tranquilidad deportiva terminó convirtiéndose en un caso insólito, que expuso los riesgos de la sobreexposición digital y dejó una lección clara para futuras comunicaciones oficiales.
