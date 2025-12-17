PSG campeón del mundo: venció a Flamengo por penales y ganó la Copa Intercontinental

El título significó una revancha para el PSG, que venía de perder el Mundial de Clubes ante Chelsea en Estados Unidos y se había quedado a las puertas de un récord histórico. En 2025, el equipo de Luis Enrique conquistó la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y ahora la Copa Intercontinental.

Flamengo, pese a la derrota, también dejó una imagen destacada. Campeón de la Libertadores y del Brasileirao en el último mes, además de vencedor del Cruz Azul y del Pyramids en torneos internacionales, el Mengao llevó al PSG hasta el límite y volvió a posicionar al fútbol sudamericano en lo más alto de la escena mundial.

Rossi no llegó a desviar el centro de Doué y Kvaratskhelia puso el 1-0 ante Flamengo:

Jorginho no perdonó desde el punto penal y convirtió el 1-1 ante PSG:

PSG vs. Flamengo: probables formaciones

PSG: Safonov; Lucas Hernández, William Pacho, Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Joao Neves; Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.

Safonov; Lucas Hernández, William Pacho, Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Joao Neves; Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Mayulu. Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal; Everton y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Estadio Áhmad bin Ali de Rayán

PSG vs. Flamengo: otros datos

Hora: 14.00.

14.00. Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán).

Áhmad bin Ali (Rayán). Árbitro: Ismail Elfath.

Ismail Elfath. TV: DSports.