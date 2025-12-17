Aseguran que River contactó a Lionel Messi: "Pensó en jugar en la Argentina"

"Ha tenido ofrecimientos y no solo de Newell's. En algún momento, River leventó el teléfono para preguntarle si quería venir. Cuando se daban esos baches...", aseguró Nicolás Distasio, generando sorpresa en toda la mesa de ESPN.

Al parecer, el periodista que suele cubrir a River se refirió a pasados mercados de pases, como el pasado, donde el parate del capitán fue incluso mayor, teniendo en cuenta que Inter Miami quedaba fuera de competencia en instancias previas.

Al respecto, el conductor Mariano Closs lamentó que "no da la impresión de que vaya a venir a jugar a la Argentina", mientras que Esteban Edul sostuvo que "si hay que pensar en un futuro después de Inter Miami, hay que pensar en Barcelona".

