Horror en Paraná: una pelea de fútbol infantil terminó con un padre baleado

Según los testimonios recolectados por la policía local, el padre de uno de los niños ingresó al campo de juego para separar a los chicos y calmar los ánimos. Sin embargo, lejos de dar por terminado el conflicto, el clima de tensión se trasladó a las afueras del predio una vez finalizado el encuentro. Mientras las familias se retiraban, el otro padre involucrado regresó al lugar portando un arma de fuego y encaró directamente al hombre que había intentado mediar minutos antes.