Video: batalla campal entre familias a la salida de una escuela en Entre Ríos
Lo que primero fue un conflicto entre estudiantes del establecimiento derivó en una batalla campal que incluyó a seis adultos.
Una pelea entre alumnos de una escuela de la ciudad de Paraná derivó en una batalla campal protagonizada por las familias de los adolescentes, lo que derivó en la intervención de personal policial de Entre Ríos y la participación de la Justicia local.
El hecho se produjo en la tarde del miércoles último en las instalaciones de la Escuela Nº7 “Mariano Moreno”, ubicada en la capital entrerriana, y además de agresiones físicas incluyó insultos y amenazas lanzadas entre las partes en conflicto.
Todo se inició antes con la denuncia de un hombre de 64 años, identificado como S.E.Z., quien denunció que su hijo de 16 años había sido golpeado en la cara por dos hermanas, una de alrededor de 15 años y otra de 20.
Ello llevó a las autoridades del establecimiento educativo a convocar a los responsables legales de los menores para tratar de resolver el problema en el marco de la institución, pero los esfuerzos fueron infructuosos y la reunión escaló a la violencia.
Ya a la salida de la escuela, al menos seis personas se vieron involucradas en una batalla campal que incluyó todo tipo de agresiones, por lo que las autoridades escolares llamaron al 911 para solicitar ayuda policial, mientras testigos grababan la pelea con sus teléfonos celulares.
Rápidamente acudieron al lugar efectivos policiales, quienes lograron detener la trifulca entre dos familias iracundas. “Fue gracias a ese accionar inmediato que la situación no continuó ni pasó a mayores”, dijo a medios locales el jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez.
Según la denuncia efectuada en una comisaría cercana, las seis personas fueron identificadas entre las involucradas la batalla, todas ellas mayores de edad, quienes aparecen en el expediente judicial como víctimas con lesiones leves.
Tras el violento episodio que consternó a la comunidad educativa y al barrio las clases continuaron con normalidad y se dispuso presencia policial preventiva en los alrededores del establecimiento educativo.
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