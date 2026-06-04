Video: batalla campal entre familias a la salida de una escuela en Entre Ríos

Ya a la salida de la escuela, al menos seis personas se vieron involucradas en una batalla campal que incluyó todo tipo de agresiones, por lo que las autoridades escolares llamaron al 911 para solicitar ayuda policial, mientras testigos grababan la pelea con sus teléfonos celulares.

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Rápidamente acudieron al lugar efectivos policiales, quienes lograron detener la trifulca entre dos familias iracundas. “Fue gracias a ese accionar inmediato que la situación no continuó ni pasó a mayores”, dijo a medios locales el jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez.

Según la denuncia efectuada en una comisaría cercana, las seis personas fueron identificadas entre las involucradas la batalla, todas ellas mayores de edad, quienes aparecen en el expediente judicial como víctimas con lesiones leves.

Tras el violento episodio que consternó a la comunidad educativa y al barrio las clases continuaron con normalidad y se dispuso presencia policial preventiva en los alrededores del establecimiento educativo.