Doña Paula, la Mirtha Legrand de Paraná: cumplió 103 años, es hincha de Patronato y celebró a pura vitalidad

“Ya no me levanto temprano”, admitió y se autodescribió como una persona que fue “muy deportista”, algo que sin duda la mantiene activa hasta la actualidad.

Con orgullo, Doña Paula contó que mantiene una rutina que incluye tareas domésticas, salidas con sus vecinos y actividades que le permiten mantenerse ocupada. Entre otras cosas, reveló entre risas que prefiere lavar la ropa a mano porque el lavarropas le resulta incómodo. "Tengo, pero me resulta pesado. También tengo el secarropas".

doña paula 103 años parana Doña Paula es una de las vecinas más queridas de Paraná, Entre Ríos

La cocina es otro de sus pasatiempos. Entre las recetas que más le gustan la elaboración de preparaciones dulces. También continúa realizando tareas del hogar y hace los mandados, aunque siempre acompañada. Además, participa de encuentros de bingo, una actividad que le permite divertirse y mantener el contacto con otras personas.

“Me gusta hacer de todo: me gusta cocinar, me gusta hacer dulces, me gusta planchar, jugar al bingo, hago los mandados. Esa es mi vida. Como lo que quiero, tomo vino”, afirmó.

Según contó, siempre procuró mantenerse activa y considera que esa actitud fue una de las claves para llegar a los 103 años con entusiasmo.

El fútbol es otra de las pasiones que la acompañó a lo largo de los años: “Soy la hincha más famosa de Patronato”, sostuvo la mujer, al tiempo que rememoró aquellas épocas en las que iba a la cancha a ver su equipo favorito.

Su vínculo con los vecinos es otro de los aspectos que más valora de su vida. Según contó, cada día la saludan, le demuestran su cariño y se preocupan por su bienestar.

A sus 103 años, Doña Paula destacó el valor de mantenerse activa, cultivar amistades y encontrar satisfacción en las pequeñas actividades de todos los días como un motor para seguir adelante.