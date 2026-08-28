Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos

El "Globo" llega después de igualar 0-0 ante Deportivo Riestra y se encuentra noveno en la Zona B, con 8 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación a los octavos de final. Como local, Huracán ganó en su debut ante Banfield y luego registró dos empates consecutivos, por lo que buscará volver a hacerse fuerte en el Tomás Adolfo Ducó para conseguir tres puntos que le permitan meterse entre los ocho primeros de la zona.