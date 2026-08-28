Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos
El "Globo" busca volver al triunfo en el Ducó para meterse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que Estudiantes intentará conseguir su primera victoria como visitante. Los detalles en la nota.
Huracán y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado, desde las 19, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Juan Mamani y Maximiliano Castelli como asistentes, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. El partido se podrá ver en vivo por TNT Sports.
El "Globo" llega después de igualar 0-0 ante Deportivo Riestra y se encuentra noveno en la Zona B, con 8 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación a los octavos de final. Como local, Huracán ganó en su debut ante Banfield y luego registró dos empates consecutivos, por lo que buscará volver a hacerse fuerte en el Tomás Adolfo Ducó para conseguir tres puntos que le permitan meterse entre los ocho primeros de la zona.
Por su parte, el conjunto de Río Cuarto viene de empatar 0-0 frente a San Lorenzo, acumula 5 puntos y ocupa el decimotercer lugar del grupo, con apenas dos goles convertidos en seis presentaciones. Además, el elenco comandado por Rubén Forestello intentará sumar su primera victoria en condición de visitante, ya que perdió en sus dos presentaciones.
Formaciones de Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto. DT: Diego Martínez.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Silvio Trucco.
TV: TNT Sports.
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