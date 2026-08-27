Cine, parque de diversiones y 100 locales: así es el nuevo shopping que será sensación en Buenos Aires
Distrito Diagonal es el nuevo complejo ubicado en La Plata que reunirá locales comerciales, propuestas gastronómicas y entretenimiento en un solo lugar.
La ciudad de La Plata dio un paso decisivo hacia la transformación de su oferta comercial y de entretenimiento. Desarrollado por la empresa IRSA, el proyecto Distrito Diagonal avanza a paso firme para convertirse en el primer gran centro comercial de la capital bonaerense, con una fecha de apertura prevista para mediados de 2027.
Detalles del nuevo shopping que abrirá en Buenos Aires
La obra -iniciada en septiembre de 2024- ya alcanzó el 50% de su ejecución y forma parte de un megadesarrollo inmobiliario e integral que implica una inversión total estimada en 220 millones de dólares. De ese monto, 60 millones se destinarán de manera exclusiva al shopping.
El espacio contará con más de 22.000 metros cuadrados de superficie comercial, 100 locales distribuidos en dos plantas y un estacionamiento con capacidad para 700 vehículos. Su propuesta busca integrar compras, gastronomía, salas de cine, sectores de entretenimiento y amplios espacios al aire libre.
Un lugar de entretenimiento: bajo techo y al aire libre
Con una oferta de 15 locales gastronómicos, siete cines y un parque temático de 1.800 metros cuadrados, el predio sumará 8.000 metros cuadrados de plazas públicas con paseos cubiertos y al aire libre.
La compañía prevé una afluencia mensual de 600.000 personas de la zona norte y del casco urbano platense, además de crear hasta 1.200 puestos de trabajo. Desde IRSA, Santiago Fernández Cristin señaló que el ritmo de obra se mantendrá constante hasta duplicar el personal actual de 400 obreros durante la etapa de terminaciones.
Más allá del shopping, el desarrollo integrará viviendas, oficinas y servicios de salud y educación.
Ubicación estratégica
El complejo se levanta en un predio clave de la zona norte platense, delimitado por el Camino General Belgrano, la calle 511, la avenida 19 y la avenida 514. Esta localización resulta estratégica, ya que funciona como punto de conexión directa entre el casco urbano de la ciudad y las localidades de Gonnet y City Bell.
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