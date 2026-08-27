Cine, parque de diversiones y 100 locales: así es el nuevo shopping que será sensación en Buenos Aires

Más allá del shopping, el desarrollo integrará viviendas, oficinas y servicios de salud y educación.

Ubicación estratégica

El complejo se levanta en un predio clave de la zona norte platense, delimitado por el Camino General Belgrano, la calle 511, la avenida 19 y la avenida 514. Esta localización resulta estratégica, ya que funciona como punto de conexión directa entre el casco urbano de la ciudad y las localidades de Gonnet y City Bell.