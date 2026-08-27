VIDEO: el último adiós a Rubén Rada fue al ritmo de "Muriendo de plena" con Natalia Oreiro y León Gieco

Bajo un manto de duelo oficial y entre el sonido amortiguado de la lluvia y los tambores, el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay se convirtió en el escenario del último y más emotivo show de Rubén Rada. Tras su fallecimiento a los 83 años, la máxima sede de la democracia uruguaya abrió sus puertas a un pueblo que no fue a llorar en silencio, sino a cantar y agradecer la vida del embajador máximo del candombe y la música rioplatense.