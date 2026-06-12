Ilusionados: Diego Gómez se emocionó y la reacción de Gustavo Alfaro conmovió a todos
Conmovido por representar a su país en una Copa del Mundo, el mediocampista paraguayo prometió dejar todo en la cancha para darle una alegría a los hinchas.
La cuenta regresiva para el debut de Paraguay en el Mundial 2026 está llegando a su fin y la expectativa que se vive alrededor de la selección guaraní quedó reflejada en una escena cargada de emoción. Diego Gómez, una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, no logró contener las lágrimas durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Estados Unidos y mostró públicamente todo lo que significa para él disputar la máxima competencia del fútbol internacional.
El volante, que actualmente desarrolla su carrera en el fútbol inglés, participó junto al entrenador de la habitual atención a los medios antes del compromiso que marcará el estreno de la Albirroja en el Grupo D. En medio de una respuesta sobre lo que representa vestir la camiseta en una Copa del Mundo, la emoción terminó desbordándolo y debió interrumpir sus palabras para intentar recomponerse.
"Muy contento acá de poder representar a mi país que lo logramos después de mucho una clasificación", alcanzó a expresar Gómez antes de quebrarse ante los periodistas presentes. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales y reflejaron el sentimiento de un futbolista que está a horas de cumplir uno de los mayores sueños de cualquier jugador profesional.
El momento adquirió todavía más significado si se tiene en cuenta el recorrido reciente de Paraguay. Después de varios años de ausencia en la máxima cita del fútbol mundial, la selección logró regresar al torneo gracias a una sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo cerró la clasificación con una extensa racha positiva y recuperó el protagonismo internacional que había perdido durante la última década.
Por eso, la emoción de Gómez fue interpretada como el reflejo del sentir de gran parte del plantel y también de millones de paraguayos. A su lado se encontraba Gustavo Alfaro, quien rápidamente tomó la palabra para respaldar a su futbolista y evitar que el silencio dominara la conferencia. El entrenador argentino entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo y destacó que el sentimiento expresado por el mediocampista representa el espíritu con el que Paraguay afronta este desafío mundialista.
"No hay palabras, es lo que sentimos y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestro jugadores", afirmó el técnico. Una vez que logró serenarse, Gómez explicó entre sonrisas el motivo de su reacción. "Me conocen a mí, que soy muy emocional", señaló, reconociendo que la magnitud del momento terminó superándolo.
Luego aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los hinchas paraguayos y renovar su compromiso con la camiseta nacional: "La verdad que trataré de dar el 100% para darle alegría a toda la gente", prometió de cara al debut frente al seleccionado estadounidense.
La Ilusión de Paraguay en el Mundial 2026 es total
La ilusión en Paraguay se encuentra en uno de sus puntos más altos de los últimos años. El equipo llega al Mundial después de completar una destacada recta final de Eliminatorias, donde permaneció nueve encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Además, en su único amistoso de preparación antes del certamen consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Nicaragua, resultado que reforzó la confianza del grupo.
Alfaro también se mostró optimista durante los días previos al estreno y dejó en claro cuál será la actitud de su equipo en el torneo. "Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria", había señalado recientemente. Con ese espíritu y con futbolistas como Gómez viviendo cada instante con intensidad absoluta, Paraguay buscará comenzar su camino mundialista con una actuación que esté a la altura de la enorme ilusión que despertó su regreso a la competencia después de 16 años.
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