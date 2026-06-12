Ilusionados: Diego Gómez se emocionó y la reacción de Gustavo Alfaro conmovió a todos

Por eso, la emoción de Gómez fue interpretada como el reflejo del sentir de gran parte del plantel y también de millones de paraguayos. A su lado se encontraba Gustavo Alfaro, quien rápidamente tomó la palabra para respaldar a su futbolista y evitar que el silencio dominara la conferencia. El entrenador argentino entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo y destacó que el sentimiento expresado por el mediocampista representa el espíritu con el que Paraguay afronta este desafío mundialista.

"No hay palabras, es lo que sentimos y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestro jugadores", afirmó el técnico. Una vez que logró serenarse, Gómez explicó entre sonrisas el motivo de su reacción. "Me conocen a mí, que soy muy emocional", señaló, reconociendo que la magnitud del momento terminó superándolo.

paraguay alfaro

Luego aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los hinchas paraguayos y renovar su compromiso con la camiseta nacional: "La verdad que trataré de dar el 100% para darle alegría a toda la gente", prometió de cara al debut frente al seleccionado estadounidense.

La Ilusión de Paraguay en el Mundial 2026 es total

La ilusión en Paraguay se encuentra en uno de sus puntos más altos de los últimos años. El equipo llega al Mundial después de completar una destacada recta final de Eliminatorias, donde permaneció nueve encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Además, en su único amistoso de preparación antes del certamen consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Nicaragua, resultado que reforzó la confianza del grupo.

Alfaro también se mostró optimista durante los días previos al estreno y dejó en claro cuál será la actitud de su equipo en el torneo. "Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria", había señalado recientemente. Con ese espíritu y con futbolistas como Gómez viviendo cada instante con intensidad absoluta, Paraguay buscará comenzar su camino mundialista con una actuación que esté a la altura de la enorme ilusión que despertó su regreso a la competencia después de 16 años.