Maximiliano Salas fue oficializado en Independiente Rivadavia tras su salida de River

Maxi Salas ya es Caudillo del Parque.



Bienvenido al club más grande de Cuyo. pic.twitter.com/EXBK7lmolu — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 7, 2026

Durante su paso por el Millonario disputó 37 partidos oficiales, convirtió siete goles y aportó dos asistencias. Su último encuentro fue el 27 de mayo, cuando marcó el tanto de la victoria frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana.

Cómo fue la operación entre River e Independiente Rivadavia

River aceptó ceder al delantero por una temporada sin cargo, aunque incluyó una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares por el 50% de su ficha.

La dirigencia millonaria había intentado concretar una transferencia definitiva para recuperar parte de la inversión realizada en 2025, cuando desembolsó alrededor de ocho millones de euros para ejecutar la cláusula de salida que lo desvinculó de Racing. Sin embargo, ante la falta de ofertas que satisficieran sus pretensiones, optó por un préstamo.