Maximiliano Salas fue oficializado en Independiente Rivadavia tras su salida de River
Tras no ser tenido en cuenta, el delantero llegó a préstamo por una temporada desde el Millonario y ya se entrenó con la Lepra mendocina.
Maximiliano Salas ya comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. Después de quedar fuera de la consideración de Eduardo Coudet en River, el delantero fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia de Mendoza, donde intentará recuperar continuidad y protagonismo durante la próxima temporada.
La institución mendocina oficializó su incorporación mediante un video difundido en sus redes sociales. En las imágenes se observa la llegada del atacante al predio, sus primeros entrenamientos con la camiseta azul y el encuentro con los futbolistas de las divisiones inferiores, mientras una narración destaca su incorporación como "un refuerzo de primer nivel".
La llegada de Salas responde a un pedido expreso del entrenador Alfredo Berti, quien buscaba un reemplazante para Sebastián Villa tras su salida del club. Incluso antes de que se concretara la operación, el entrenador de la Lepra mendocina había dejado en claro cuál era su prioridad para reforzar el ataque. “Cuando se fue Sebastián Villa, el primero en el que pensé fue en Maxi Salas. Esperemos que nos ayude y nosotros a él”, expresó, dejando en evidencia la confianza que deposita en el delantero de 28 años.
Salas llega con el desafío de volver a tener minutos luego de un semestre complicado en la Banda Roja, donde perdió espacio dentro del plantel y terminó integrando el grupo de futbolistas apartados por decisión del cuerpo técnico. En la Lepra cuyana tendrá la posibilidad de sumar continuidad y competir tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club mendocino.
El enojo de Salas por su salida de River
Tras confirmarse su llegada, el atacante también rompió el silencio y dejó en claro que no quedó conforme con la forma en la que terminó su ciclo en Núñez. “Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal. No merecíamos terminar así”, afirmó en declaraciones a Radio La Red, haciendo referencia a la situación que atravesaron los jugadores que fueron separados del plantel profesional.
Durante su paso por el Millonario disputó 37 partidos oficiales, convirtió siete goles y aportó dos asistencias. Su último encuentro fue el 27 de mayo, cuando marcó el tanto de la victoria frente a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana.
Cómo fue la operación entre River e Independiente Rivadavia
River aceptó ceder al delantero por una temporada sin cargo, aunque incluyó una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares por el 50% de su ficha.
La dirigencia millonaria había intentado concretar una transferencia definitiva para recuperar parte de la inversión realizada en 2025, cuando desembolsó alrededor de ocho millones de euros para ejecutar la cláusula de salida que lo desvinculó de Racing. Sin embargo, ante la falta de ofertas que satisficieran sus pretensiones, optó por un préstamo.
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