Detuvieron a un futbolista argentino en Estados Unidos: su familia pide ayuda
El jugador Matías Pourrain fue arrestado por agentes del ICE cuando viajaba entre dos ciudades estadounidenses. Aseguran que posee documentación vigente y un permiso de trabajo.
La detención del futbolista argentino Matías Pourrain generó una fuerte preocupación entre sus familiares y compañeros de equipo en Estados Unidos. El jugador, de 34 años, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se disponía a abordar un vuelo interno desde Fort Lauderdale hacia Los Ángeles, donde debía disputar una serie de partidos con su equipo.
Según denunciaron sus allegados, Pourrain cuenta con la documentación necesaria para permanecer legalmente en el país y la decisión de mantenerlo bajo custodia resulta "injusta". Mientras tanto, su abogado trabaja para lograr su liberación y evitar una eventual deportación.
De acuerdo con los registros oficiales del organismo migratorio, existe un expediente a nombre de Matías Alejandro Pourrain, de nacionalidad argentina. La base de datos indica que los familiares deben comunicarse con el centro de detención de Krome, en Miami, aunque no brinda mayores precisiones sobre su situación.
La denuncia de la familia: “Lo están presionando para firmar”
Juan Pourrain, hermano del futbolista, contó que el arresto ocurrió cuando el plantel viajaba rumbo a California para afrontar compromisos deportivos: "Se lo llevaron detenido en el Aeropuerto de Fort Lauderdale cuando iba a viajar de Miami a Los Ángeles por unos partidos de su equipo", explicó.
Según relató, inicialmente los agentes les dijeron que el procedimiento duraría apenas unos minutos, pero el jugador nunca regresó. “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron”, sostuvo.
El familiar también expresó su preocupación por las condiciones en las que permanece detenido y reveló que las comunicaciones fueron extremadamente limitadas. “Ayer le dejaron hacer una llamada de cinco segundos. Hoy volvió a llamar y dijo que lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”, aseguró.
Además, remarcó que el futbolista se encontraba realizando todos los trámites migratorios correspondientes: “Él tiene todo legal”, afirmó, al explicar que actualmente esperaba la entrevista para obtener la residencia permanente.
El respaldo del club donde juega en Estados Unidos
Pourrain integra el plantel del Club de Lyon FC, institución que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), una liga profesional de tercer nivel en Estados Unidos. Desde la entidad difundieron un comunicado para respaldar al argentino y remarcaron que no estaba intentando ingresar ni salir del país, sino que realizaba un traslado interno junto al resto del plantel.
“Matías no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos. Simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra”, señalaron.
El club también destacó que el futbolista ingresó legalmente con una visa, mantiene un caso de asilo pendiente desde hace varios años, posee un permiso de trabajo vigente, documentación emitida por el estado de Florida y carece de antecedentes penales.
“Durante todos estos años trabajó, pagó impuestos, mantuvo su documentación al día y construyó una vida en este país”, expresaron. “Matías no es un criminal”, insistieron desde la institución, que espera una pronta resolución favorable para el futbolista.
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