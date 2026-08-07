Detuvieron a un futbolista argentino en Estados Unidos: su familia pide ayuda

El familiar también expresó su preocupación por las condiciones en las que permanece detenido y reveló que las comunicaciones fueron extremadamente limitadas. “Ayer le dejaron hacer una llamada de cinco segundos. Hoy volvió a llamar y dijo que lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”, aseguró.

Además, remarcó que el futbolista se encontraba realizando todos los trámites migratorios correspondientes: “Él tiene todo legal”, afirmó, al explicar que actualmente esperaba la entrevista para obtener la residencia permanente.

El respaldo del club donde juega en Estados Unidos

Pourrain integra el plantel del Club de Lyon FC, institución que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), una liga profesional de tercer nivel en Estados Unidos. Desde la entidad difundieron un comunicado para respaldar al argentino y remarcaron que no estaba intentando ingresar ni salir del país, sino que realizaba un traslado interno junto al resto del plantel.

“Matías no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos. Simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra”, señalaron.

El club también destacó que el futbolista ingresó legalmente con una visa, mantiene un caso de asilo pendiente desde hace varios años, posee un permiso de trabajo vigente, documentación emitida por el estado de Florida y carece de antecedentes penales.

“Durante todos estos años trabajó, pagó impuestos, mantuvo su documentación al día y construyó una vida en este país”, expresaron. “Matías no es un criminal”, insistieron desde la institución, que espera una pronta resolución favorable para el futbolista.