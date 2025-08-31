Impactante choque entre Charles Leclerc y Kimi Antonelli en el GP de Países Bajos

Antonelli, que venía con neumáticos blandos y mejor ritmo, intentó superar al monegasco por el interior, pero se pasó de frenada, lo dejó sin espacio y terminó enviándolo contra el muro. Leclerc no pudo continuar y abandonó la competencia, mientras que el joven italiano logró llegar a boxes con su monoplaza dañado para que su equipo lo pusiera nuevamente en pista. La acción no pasó desapercibida para los comisarios: Antonelli fue sancionado con 10 segundos de penalización por maniobra peligrosa.