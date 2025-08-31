Impactante choque entre Charles Leclerc y Kimi Antonelli en el GP de Países Bajos
El piloto de Mercedes fue sancionado tras una maniobra temeraria que dejó al monegasco de Ferrari fuera de carrera y generó el ingreso del safety car en Zandvoort.
El Gran Premio de Países Bajos dejó una de las imágenes más fuertes y virales del fin de semana cuando Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) protagonizaron un durísimo choque en la curva 3 de Zandvoort que obligó al ingreso del safety car y encendió el final de la carrera.
Antonelli, que venía con neumáticos blandos y mejor ritmo, intentó superar al monegasco por el interior, pero se pasó de frenada, lo dejó sin espacio y terminó enviándolo contra el muro. Leclerc no pudo continuar y abandonó la competencia, mientras que el joven italiano logró llegar a boxes con su monoplaza dañado para que su equipo lo pusiera nuevamente en pista. La acción no pasó desapercibida para los comisarios: Antonelli fue sancionado con 10 segundos de penalización por maniobra peligrosa.
La jornada fue especialmente complicada para Ferrari, que además sufrió el abandono de Lewis Hamilton en la vuelta 25, cuando el británico perdió el control de su auto en la misma curva y golpeó contra las defensas, rompiendo la dirección del neumático delantero derecho.
El choque entre Leclerc y Antonelli no solo marcó el desarrollo del GP de Zandvoort, sino que también podría tener impacto en el campeonato, ya que el monegasco pelea por el podio en el Mundial de Pilotos y la sanción al italiano podría modificar el clasificador final.
Franco Colapinto finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos
Franco Colapinto dio un paso más que positivo en su camino por la Fórmula 1. Consiguió su mejor resultado en Alpine al finalizar undécimo en el Gran Premio de Países Bajos, en el veloz circuito de Zandvoort. El piloto argentino largó desde la posición 16 y arañó los puntos por primera vez en la temporada.
