Juana Repetto le lanzó un dardo a Sebastián Graviotto luego de confirmarse un nuevo embarazo
A cuatro meses de su separación de su marido, la influencer confirmó que está nuevamente embarazada de su ahora ex. Los detalles de lo sucedido.
Juana Repetto sorprendió recientemente a su familia y a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba: está embarazada de su exmarido, Sebastián Graviotto de quien se separó hace cuatro meses. A través de un audio que le envió al periodista Pepe Ochoa, la actriz confirmó la noticia y aclaró que, a pesar del embarazo, no habrá reconciliación y que todo seguirá igual entre ellos.
Juana se refirió al embarazo como una sorpresa, ya que "estadísticamente poco probable". “Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, así, muy, muy, muy extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente poco probable", expresó al aclarar que se dio tras un encuentro ocasional.
La actriz no dudó en deslizarle un palito a su expareja, con quien tuvo un encuentro casual hace varias semanas. “No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, hago los quehaceres yo sola. Así que muy contenta de la decisión de seguir de esta manera”, lanzó de forma filosa.
Por qué se separó Juana Repetto de Sebastián Graviotto
A mediados de abril, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto había compartido con sus seguidores los motivos de su ruptura con Graviotto, a quien consideraba el hombre de su vida. En una serie de videos, Juana aclaró que la separación no fue por un hecho escandaloso a diferencia de lo que muchos estaban pensando en dicho momento. “Lamento que esta separación no sea tan jugosa, no pasó nada más que esto: dos personas que no funcionaban bien como pareja, nada más”, explicó.
La actriz agregó que, aunque fue un proceso difícil, estaba segura de que era la mejor decisión para sus hijos. “Es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración. Se cae todo lo que uno deseó e idealizó. Les quiero agradecer por estar del otro lado”, concluyó la actriz en ese momento.
