Argentina vs Brasil, por la final de la AmeriCup: horario y cómo ver en vivo
La Albiceleste llega tras vencer a Canadá y buscará su cuarto título histórico frente a la Verdeamarela, que superó a Estados Unidos en un resultado histórico.
Después de un inicio polémico en la fase de grupos contra República Dominicana, la Selección Argentina de básquetbol hilvanó un camino sólido en la AmeriCup 2025 y este domingo buscará coronarse campeón frente a Brasil. El clásico sudamericano se jugará en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, a partir de las 21:10 hora argentina, con transmisión en TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Courtsine 1891.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni tuvo un desempeño brillante en semifinales, superando a Canadá 83-73, uno de los favoritos del torneo, y así accedió a la final por cuarta vez consecutiva, buscando defender el título obtenido en Recife 2022, donde también venció a Brasil por 75-73.
Argentina intentará conseguir su cuarto título de AmeriCup en la historia (2001, 2011 y 2022) para igualar a Brasil, que también suma tres coronas, mientras que Estados Unidos sigue dominando el palmarés con siete medallas doradas.
Plantel de la selección argentina
- 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
- 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
- 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
- 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
- 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años
- 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
- 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
- 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
- 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
- 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
- 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
- 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años
Otros datos del partido
Hora: Domingo 31/8, 21.10 (ARG).
TV: TyC Sports y DSports.
Sede: Polideportivo Alexis Argüello, Managua.
Árbitros: Vázquez (PUR), Bermúdez (MEX), Bartel (URU).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario