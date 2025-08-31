Torneo Clausura: Boca se impuso 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata

Boca cerró una gran actuación en Mar del Plata al imponerse por 2-0 sobre Aldosivi, resultado que lo deja con 12 unidades en la Zona A, a solo dos del líder Barracas Central. Además, el Xeneize se afirma en la tabla anual, ocupando momentáneamente la primera posición con 45 puntos, a la espera de que se completen los demás partidos de la jornada.