Torneo Clausura: Boca se impuso 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata
Con goles de Luciano Di Lollo y Rodrigo Battaglia, el Xeneize logró un triunfo clave en la séptima fecha de la Zona A del campeonato: todos los detalles.
Boca cerró una gran actuación en Mar del Plata al imponerse por 2-0 sobre Aldosivi, resultado que lo deja con 12 unidades en la Zona A, a solo dos del líder Barracas Central. Además, el Xeneize se afirma en la tabla anual, ocupando momentáneamente la primera posición con 45 puntos, a la espera de que se completen los demás partidos de la jornada.
El partido tuvo un primer tiempo parejo, pero cerca del cierre, Luciano Di Lollo abrió el marcador a los 47 minutos, con un gol que puso al Xeneize en ventaja justo antes del descanso. En la segunda mitad, Rodrigo Battaglia, tras un gran córner ejecutado por Leandro Paredes, amplió la diferencia a los 35 minutos, sentenciando el resultado final.
Para Aldosivi, la realidad es otra. Con apenas 3 unidades en el campeonato y 18 en la tabla anual, el equipo marplatense se encuentra en zona de descenso y enfrenta un presente crítico, mientras que Boca consolida su rendimiento de cara a los próximos compromisos.
Con este triunfo, Boca sigue demostrando solidez y mantiene la esperanza de pelear el campeonato y clasificar a la próxima Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos que tiene el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.
Luciano Di Lollo, de cabeza y en la última del primer tiempo, abrió el marcador para el Xeneize:
Gran centro de Leandro Paredes y, de cabeza, Rodrigo Battaglia estira la ventaja para los dirigidos por Miguel Ángel Russo:
Formaciones del duelo
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Boca vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Estadio: José María Minella
