Impiden el ingreso a las canchas al jefe de la barra de Racing: el motivo

Leandro Paredes, identificado como uno de los referentes de la barra de Racing, quedó inhabilitado para ingresar a los estadios tras la aplicación del derecho de admisión dispuesto por las autoridades de seguridad. La medida se enmarca en una serie de controles que vienen intensificándose en el fútbol argentino y que, en este caso, impactan de lleno en la estructura interna de la hinchada académica.