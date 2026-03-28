Impiden el ingreso a las canchas al jefe de la barra de Racing: el motivo
El referente de la hinchada fue alcanzado por el derecho de admisión y aparecieron banderas que reavivan versiones de disputa interna en Racing.
Leandro Paredes, identificado como uno de los referentes de la barra de Racing, quedó inhabilitado para ingresar a los estadios tras la aplicación del derecho de admisión dispuesto por las autoridades de seguridad. La medida se enmarca en una serie de controles que vienen intensificándose en el fútbol argentino y que, en este caso, impactan de lleno en la estructura interna de la hinchada académica.
La sanción se habría originado a partir de un hecho que quedó registrado en video y que derivó en la intervención de los organismos de seguridad, lo que aceleró la decisión de restringirle el acceso a los partidos por tiempo indeterminado. Con esta determinación, el equilibrio interno dentro de la barra queda modificado en un contexto donde ya existían tensiones previas entre distintos sectores.
En paralelo a la medida oficial, en las últimas horas aparecieron banderas y mensajes en distintos sectores del estadio que fueron interpretados como señales vinculadas a una posible reconfiguración del poder interno. Estos elementos llamaron la atención de los hinchas y alimentaron la versión de una disputa en desarrollo por el control de la hinchada.
El clima alrededor de la barra de Racing se volvió más sensible en este escenario, donde la ausencia de uno de los principales referentes podría acelerar movimientos internos. Si bien no hubo comunicados formales por parte de la institución, se espera un refuerzo de los operativos de seguridad en los próximos partidos para prevenir incidentes y seguir de cerca la situación en las tribunas.
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