Cuándo puede salir la figurita de Neymar del Mundial 2026

Ante la desesperación de los fanáticos, hay un precedente muy reciente que invita a pensar en un volantazo por parte de la empresa. Para el certamen de Qatar 2022, Panini lanzó un "Update Set" oficial para corregir las ausencias. Este conjunto especial contenía 79 cromos de nuevos jugadores que reemplazaron a aquellos que finalmente no participaron del torneo.

Entre los casos más destacados de aquella actualización, Paulo Dybala ingresó por Argentina, mientras que potencias como Francia sumaron seis cartas nuevas: Steve Mandanda, William Saliba, Matteo Guendouzi, Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé y Olivier Giroud.

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El extenso listado de cromos actualizados en 2022 también incluyó a:

Marruecos: Achraf Dari, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Abdelhamid Sabiri, Bilal El Khannouss, Zakaria Aboukhlal, Hakim Ziyech y Walid Cheddira.

Ghana: Manaf Nurudeen, Lawrence Ati Zigi, Tariq Lamptey, Mohammed Salisu, Salis Abdul Samed, Kamal Sowah e Iñaki Williams.

Polonia: Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Przemysaw Frankowski, Jakub Kamiski y Szymon urkowski.

Países Bajos: Remko Pasveer, Marten De Roon, Kenneth Taylor, Wout Weghorst y Vincent Janssen.

Portugal: Diogo Dalot, Vitinha, João Mário, Rafael Leão y João Félix.

Japón: Hiroki Sakai, Kou Itakura, Daichi Kamada y Ritsu Doan.

Camerún: Enzo Ebosse, Gaël Ondoua, Olivier Ntcham y Bryan Mbeumo.

Alemania: Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala y Youssoufa Moukoko.

Estados Unidos: Sean Johnson, Cameron Carter-Vickers y Josh Sargent.

Senegal: Youssouf Sabaly, Fodé Ballo-Touré y Pathé Ciss.

Costa Rica: Carlos Martínez, Daniel Chacón y Brandon Aguilera.

México: Orbelín Pineda y Alexis Vega.

Canadá: Dayne St. Clair y Derek Cornelius.

Suiza: Eray Cömert y Renato Steffen.

Túnez: Aymen Dahmen y Nader Ghandri.

Croacia: Josip Staniši y Bruno Petkovi.

Australia: Thomas Deng, Bailey Wright, Riley McGree y Jamie Maclaren.

Resto de incorporaciones: Ismaeel Mohammad (Qatar), Jackson Porozo (Ecuador), Morteza Pouraliganji (Irán), Haitham Asiri (Arabia Saudita), Zeno Debast (Bélgica), Bruno Guimarães (Brasil) y Kyung-won Kwon (Corea del Sur).

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