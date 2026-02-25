Incidentes y represión policial contra hinchas del Benfica, antes del duelo con Real Madrid
Hubo cargas policiales contra aficionados del Benfica en el Bernabéu antes del partido con Real Madrid por la Champions League. Un hincha fue asistido por médicos.
En la previa del cruce entre Real Madrid y Benfica por la vuelta de los 16vos de final de la Champions League, se registraron cargas policiales contra hinchas portugueses en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu. Al menos un aficionado debió ser atendido por los servicios médicos.
La tensión comenzó a escalar en la zona cercana al estadio madrileño en las horas previas al encuentro que se disputa desde las 17. Allí, efectivos policiales intervinieron ante disturbios protagonizados por simpatizantes del conjunto luso. En medio de los incidentes, algunos aficionados del equipo visitante fueron alcanzados por los efectivos de seguridad y uno de ellos tuvo que recibir asistencia médica en el lugar, según se pudo observar en distintos registros difundidos desde España.
Un partido caliente por el antecedente entre Prestianni y Vinicius Jr.
El cruce entre Real Madrid y Benfica ya llegaba cargado de tensión por lo sucedido en el encuentro de ida, especialmente tras el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr., que derivó en acusaciones y un posible caso de racismo que generó fuerte repercusión y que terminaron en investigación y con el futbolista argentino suspendido por la UEFA y sin poder jugar el segundo partido de esta serie que definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.
En lo estrictamente futbolístico, el Merengue se impuso 1-0 en el primer partido con gol de Kylian Mbappé y ahora busca cerrar la serie como local para avanzar a los octavos de final de la Champions League 2026. El clima caliente en las tribunas y en los alrededores del estadio le sumó un capítulo más a una eliminatoria que ya venía marcada por la polémica y la tensión que parece seguir creciendo.
