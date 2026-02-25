Incidentes y represión policial contra hinchas del Benfica, antes del duelo con Real Madrid

Incidentes y represión policial contra hinchas del Benfica en el Bernabéu antes del duelo con Real Madrid

INCIDENTES FUERA DEL SANTIAGO BERNABÉU ENTRE LA POLICÍA LOCAL E HINCHAS DEL BENFICA.



Un partido caliente por el antecedente entre Prestianni y Vinicius Jr.

El cruce entre Real Madrid y Benfica ya llegaba cargado de tensión por lo sucedido en el encuentro de ida, especialmente tras el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr., que derivó en acusaciones y un posible caso de racismo que generó fuerte repercusión y que terminaron en investigación y con el futbolista argentino suspendido por la UEFA y sin poder jugar el segundo partido de esta serie que definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambos equipos.