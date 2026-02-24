Respaldo total: Prestianni viaja a Madrid con Benfica pese a la sanción impuesta por UEFA

En el aeropuerto Humberto Delgado, Prestianni evitó declaraciones. Quien sí habló fue Rui Costa, presidente del club, que defendió con firmeza al futbolista: “Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado. Les aseguro que no es un jugador racista; de lo contrario, no representaría al Benfica”. Además, remarcó: “El Benfica es una institución inclusiva y antirracista. Jamás permitiría jugadores racistas en su plantel. Creemos en nuestro jugador”.