Baja sensible: la figura del Real Madrid que se perderá la revancha ante Benfica
El delantero quedó fuera de la convocatoria tras resentirse de su rodilla izquierda y encendió las alarmas en el club. Su regreso recién sería en marzo.
Real Madrid afrontará un compromiso decisivo en la Champions League sin su principal figura. Kylian Mbappé no estará disponible para el partido de vuelta ante Benfica por los playoffs del certamen continental, luego de resentirse de una molestia en su rodilla izquierda que lo obligó a interrumpir el entrenamiento del martes.
La información había sido adelantada por el diario francés L’Équipe, que reveló que el atacante debió frenar la práctica matutina por dolor. Finalmente, el entrenador Álvaro Arbeloa optó por no incluirlo en la lista de convocados, priorizando su recuperación y evitando una posible complicación mayor.
El problema físico no es nuevo. La dolencia se remonta al 7 de diciembre, cuando Mbappé sufrió una lesión en el ligamento lateral externo durante un encuentro frente a Celta de Vigo por la liga española. En aquel momento, los estudios médicos indicaron que necesitaba al menos tres semanas de reposo. Sin embargo, el delantero regresó a la actividad apenas 11 días después, en una decisión que hoy vuelve a estar bajo análisis.
Desde entonces, su calendario fue intenso: disputó la final de la Supercopa ante Barcelona, participó de la eliminación en Copa del Rey frente a Albacete y acumuló una importante carga de minutos sin demasiado descanso. Esa exigencia habría generado secuelas en la articulación, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió preservarlo de cara a lo que viene.
Según consignó el diario Marca, el retorno del francés estaría previsto para la segunda semana de marzo, siempre y cuando la evolución sea favorable. En el club confían en poder contar con él en una eventual próxima ronda, en caso de que el Merengue supere al conjunto portugués.
En España también trascendió que Mbappé habría manifestado cierto malestar por la manera en que se gestionó su recuperación inicial, considerando que el tiempo de descanso fue menor al recomendado. Aunque no hubo declaraciones oficiales de su parte, la preocupación crece puertas adentro.
Su ausencia se suma a un contexto cargado de tensión, luego de la polémica entre Vinícius y Gianluca Prestianni en el partido de ida. Mbappé había salido en defensa de su compañero en medio de las acusaciones cruzadas, episodio que también generó repercusiones mediáticas.
Ahora, el foco vuelve a lo estrictamente deportivo: sin su goleador estrella, Real Madrid deberá afrontar un duelo clave ante Benfica con la misión de sostener su aspiración europea mientras espera que su máxima figura regrese en plenitud física.
