Baja sensible: la figura del Real Madrid que se perderá la revancha ante Benfica

En España también trascendió que Mbappé habría manifestado cierto malestar por la manera en que se gestionó su recuperación inicial, considerando que el tiempo de descanso fue menor al recomendado. Aunque no hubo declaraciones oficiales de su parte, la preocupación crece puertas adentro.

Su ausencia se suma a un contexto cargado de tensión, luego de la polémica entre Vinícius y Gianluca Prestianni en el partido de ida. Mbappé había salido en defensa de su compañero en medio de las acusaciones cruzadas, episodio que también generó repercusiones mediáticas.

Ahora, el foco vuelve a lo estrictamente deportivo: sin su goleador estrella, Real Madrid deberá afrontar un duelo clave ante Benfica con la misión de sostener su aspiración europea mientras espera que su máxima figura regrese en plenitud física.