El Gobierno reabre el debate para tocar el artículo de las licencias médicas en el período ordinario
El oficialismo modificará el artículo más cuestionado de la reforma laboral para destrabar el tratamiento en la Cámara de Diputados antes de enviarlo al recinto.
A días de que se trate la reforma laboral en el Senado en el cierre de las sesiones extraordinarias, el oficialismo ya proyecta una nueva discusión para los próximos meses: la regulación de las licencias médicas.
El presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, adelantó que el Gobierno buscará impulsar una ley en el período ordinario para modificar el régimen de licencias por enfermedad, un esquema que inicialmente formaba parte del texto de la reforma y que finalmente fue retirado tras generar fuertes cuestionamientos.
El punto en cuestión era el artículo 44, que introducía cambios en el régimen de pago de salarios ante enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo. La redacción original despertó críticas de la oposición y de sectores aliados, lo que llevó a su exclusión para facilitar el avance del proyecto principal
“En definitiva, lo de las licencias, es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso que es la ley para mejorar el crecimiento en la Argentina. Ese artículo que te habla de las licencias, es verdad que acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó, pero de ninguna manera la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, resaltó el senador en diálogo con Infobae al Regreso.
“Yo te aseguro que con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo”, aseguró.
La polémica se había generado porque la normativa señalaba que, si un trabajador sufría un accidente o una enfermedad no relacionada con su empleo y no podía cumplir con sus tareas, tenía derecho a cobrar una parte de su sueldo mientras durara esa situación. Si la imposibilidad surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para su salud, percibía el 50% de su salario habitual, durante tres meses si no tenía personas a cargo, o durante seis meses si contaba con familiares legalmente a cargo. En caso de recaída de una enfermedad crónica, solo se consideraba un nuevo episodio si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.
Cuando la enfermedad o el accidente no respondían a una conducta voluntaria del trabajador, la compensación ascendía al 75% del salario, bajo los mismos plazos según la situación familiar. También se aclaraba que una eventual suspensión por razones económicas o disciplinarias no alteraba el derecho a percibir ese porcentaje durante el período de licencia.
Aunque ese capítulo quedó fuera del dictamen que llegará al recinto, el oficialismo anticipa que el debate sobre las licencias médicas volverá a la agenda legislativa durante el período ordinario.
