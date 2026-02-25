El Gobierno reabre el debate para tocar el artículo de las licencias médicas en el período ordinario

Reforma Laboral en el Senado

La polémica se había generado porque la normativa señalaba que, si un trabajador sufría un accidente o una enfermedad no relacionada con su empleo y no podía cumplir con sus tareas, tenía derecho a cobrar una parte de su sueldo mientras durara esa situación. Si la imposibilidad surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para su salud, percibía el 50% de su salario habitual, durante tres meses si no tenía personas a cargo, o durante seis meses si contaba con familiares legalmente a cargo. En caso de recaída de una enfermedad crónica, solo se consideraba un nuevo episodio si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

Cuando la enfermedad o el accidente no respondían a una conducta voluntaria del trabajador, la compensación ascendía al 75% del salario, bajo los mismos plazos según la situación familiar. También se aclaraba que una eventual suspensión por razones económicas o disciplinarias no alteraba el derecho a percibir ese porcentaje durante el período de licencia.

Aunque ese capítulo quedó fuera del dictamen que llegará al recinto, el oficialismo anticipa que el debate sobre las licencias médicas volverá a la agenda legislativa durante el período ordinario.