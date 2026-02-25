Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Benfica

La resolución de la UEFA no se hizo esperar: Prestianni fue suspendido provisionalmente tras admitir que, si bien no usó términos racistas, le gritó "maricón" al extremo madridista. Por esta razón, "Las Águilas" no podrán contar con su joven promesa en Madrid.

En medio de comunicados de la Confederación Brasileña y el Gobierno de Portugal, el Real Madrid buscará sellar su clasificación a la siguiente fase en un estadio que estará bajo la lupa del mundo entero por la conducta de sus protagonistas.

Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Benfica

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.