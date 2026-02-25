Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Benfica
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2025/26.
El estadio Santiago Bernabéu se prepara para una noche de alto voltaje este miércoles a las 17 horas de la Argentina, cuando el Real Madrid reciba al Benfica por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2025-2026, por un lugar en los octavos de final.
El partido se disputa en el mítico estadio del "Merengue", con televisación en la Argentina de ESPN, aunque también se puede seguir de forma online por diferentes plataformas.
Si bien el equipo de Alvaro Arbeloa corre con ventaja tras el 1-0 obtenido en Lisboa, el clima deportivo se ha visto totalmente enrarecido por un escándalo de racismo y discriminación que escaló hasta los niveles más altos de la FIFA y la UEFA.
El conflicto estalló en el partido de ida tras el gol de Vinícius Junior. El brasileño denunció ante el árbitro François Letexier haber sido llamado “mono” por el argentino Gianluca Prestianni, quien se cubrió la boca al hablarle.
La situación se tornó aún más agresiva cuando Kylian Mbappé intervino en defensa de su compañero, lanzándole una frase lapidaria al juvenil del Benfica: “Eres un puto racista”. Aunque el protocolo antirracismo se activó en el campo, el juego continuó debido a la falta de pruebas inmediatas del VAR en ese momento.
La resolución de la UEFA no se hizo esperar: Prestianni fue suspendido provisionalmente tras admitir que, si bien no usó términos racistas, le gritó "maricón" al extremo madridista. Por esta razón, "Las Águilas" no podrán contar con su joven promesa en Madrid.
En medio de comunicados de la Confederación Brasileña y el Gobierno de Portugal, el Real Madrid buscará sellar su clasificación a la siguiente fase en un estadio que estará bajo la lupa del mundo entero por la conducta de sus protagonistas.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Benfica
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
