Martín Menem calificó como "un mono" a Ricardo Quintela: "Se le viene la noche"
En diálogo radial, el titular de Diputados respondió a las críticas que el gobernador hizo del Gobierno con varias acusaciones sin datos.
La tensión política entre el Gobierno Nacional y la provincia de La Rioja sumó este lunes un nuevo pico de agresividad verbal, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, arremetió con dureza contra el gobernador Ricardo Quintela, quien previamente había cuestionado la administración de Javier Milei.
En diálogo radial, el titular de la Cámara baja utilizó una polémica metáfora para intentar criticar a Quintela: lo calificó como “un mono con un martillo adentro de una cristalería” y vaticinó que al mandatario provincial “se le viene la noche” pensando en los comicios de 2027.
Menem no ahorró críticas al referirse a la gestión local, señalando que “lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista" y que tiene la provincia "prendida fuego" desde que asumió en 2019, aunque como ocurre con el relato libertario, no aportó ningún dato como para sustentar sus acusaciones.
Según el legislador libertario, La Rioja funciona bajo una “cooperativa de poder” que impide el desarrollo genuino.
La réplica de Menem surgió luego de que Quintela afirmara que, si Javier Milei termina su mandato, dejará el país "destruido". Ante esto, el titular de Diputados contraatacó mencionando supuestos beneficios personales del gobernador y aseguró que “se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor”.
Además, el titular de Diputados dijo que La Rioja, donde por años gobernó su propia familia, es la más corrupta del país, con funcionarios que no pueden explicar su patrimonio.
Finalmente, y aunque evitó confirmar su propia candidatura para la gobernación, por considerar que “sería una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años”, Menem dejó claro que La Libertad Avanza (LLA) “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”, marcando el inicio de lo que será una batalla electoral feroz en territorio riojano.
