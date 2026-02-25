Martín Menem calificó como "un mono" a Ricardo Quintela: "Se le viene la noche"

Además, el titular de Diputados dijo que La Rioja, donde por años gobernó su propia familia, es la más corrupta del país, con funcionarios que no pueden explicar su patrimonio.

Finalmente, y aunque evitó confirmar su propia candidatura para la gobernación, por considerar que “sería una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años”, Menem dejó claro que La Libertad Avanza (LLA) “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”, marcando el inicio de lo que será una batalla electoral feroz en territorio riojano.