Real Madrid, con gol de Vinicius después de la polémica, le ganó 2-1 a Benfica y avanzó en Champions League

El Merengue derrotó 2-1 a Benfica en el Bernabéu y, tras el 1-0 en la ida con gol de Mbappé, selló el 3-1 global para meterse en octavos de la Champions League.

Real Madrid se hizo fuerte en el Santiago Bernabéu y venció 2-1 a Benfica para avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League. Con el 1-0 conseguido en la ida gracias al gol de Kylian Mbappé, el Merengue cerró la serie con un global de 3-1. El encuentro llegaba marcado por la polémica generada en el primer cruce, especialmente por lo sucedido entre Vinicius Jr. y Prestianni, en un contexto de fuerte tensión. Sin embargo, el equipo español logró imponer condiciones en casa.

Rafa Silva fue quien golpeó primero al capturar un rebote dentro del área y abrir el marcador para Benfica, sembrando dudas en el Bernabéu. La reacción del conjunto local no tardó en llegar: apenas tres minutos después, Aurélien Tchouaméni apareció con una excelente definición para igualar el encuentro y devolver la tranquilidad. Ya en el complemento, Vinicius Jr., protagonista de la controversia en la ida, marcó un golazo para el 2-1 definitivo y desató el festejo del público madridista.

A 13 minutos del final ingresó Franco Mastantuono en lugar de Eduardo Camavinga, cuando el partido todavía estaba empatado, sumando minutos en un duelo de alta exigencia. Con el triunfo y el 3-1 en el global, Real Madrid selló su clasificación a los octavos de final y dejó atrás una serie que estuvo cargada de tensión dentro y fuera de la cancha.

Rafa Silva capturó un rebote dentro del área y abrió el marcador:

Aurélien Tchouaméni, con una excelente definición igualó el encuentro tres minutos después:

Real Madrid vs. Benfica, por la Champions League 2025/26: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Real Madrid vs. Benfica: probables formaciones

  • Real Madrid: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Álvaro Arbeloa.
  • Benfica: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: José Mourinho.

Real Madrid vs. Benfica: otros datos

  • Hora: 17:00.
  • Estadio: Santiago Bernabéu.
  • Árbitro: Slavko Vini (SVN).
  • VAR: Christian Dingert (ALE).
  • TV: ESPN y Disney+ Premium.
