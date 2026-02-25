Real Madrid, con gol de Vinicius después de la polémica, le ganó 2-1 a Benfica y avanzó en Champions League
El Merengue derrotó 2-1 a Benfica en el Bernabéu y, tras el 1-0 en la ida con gol de Mbappé, selló el 3-1 global para meterse en octavos de la Champions League.
Real Madrid se hizo fuerte en el Santiago Bernabéu y venció 2-1 a Benfica para avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League. Con el 1-0 conseguido en la ida gracias al gol de Kylian Mbappé, el Merengue cerró la serie con un global de 3-1. El encuentro llegaba marcado por la polémica generada en el primer cruce, especialmente por lo sucedido entre Vinicius Jr. y Prestianni, en un contexto de fuerte tensión. Sin embargo, el equipo español logró imponer condiciones en casa.
Rafa Silva fue quien golpeó primero al capturar un rebote dentro del área y abrir el marcador para Benfica, sembrando dudas en el Bernabéu. La reacción del conjunto local no tardó en llegar: apenas tres minutos después, Aurélien Tchouaméni apareció con una excelente definición para igualar el encuentro y devolver la tranquilidad. Ya en el complemento, Vinicius Jr., protagonista de la controversia en la ida, marcó un golazo para el 2-1 definitivo y desató el festejo del público madridista.
A 13 minutos del final ingresó Franco Mastantuono en lugar de Eduardo Camavinga, cuando el partido todavía estaba empatado, sumando minutos en un duelo de alta exigencia. Con el triunfo y el 3-1 en el global, Real Madrid selló su clasificación a los octavos de final y dejó atrás una serie que estuvo cargada de tensión dentro y fuera de la cancha.
Rafa Silva capturó un rebote dentro del área y abrió el marcador:
Aurélien Tchouaméni, con una excelente definición igualó el encuentro tres minutos después:
Real Madrid vs. Benfica: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
- Árbitro: Slavko Vini (SVN).
- VAR: Christian Dingert (ALE).
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
