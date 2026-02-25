Real Madrid, con gol de Vinicius después de la polémica, le ganó 2-1 a Benfica y avanzó en Champions League

Real Madrid se hizo fuerte en el Santiago Bernabéu y venció 2-1 a Benfica para avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League. Con el 1-0 conseguido en la ida gracias al gol de Kylian Mbappé, el Merengue cerró la serie con un global de 3-1. El encuentro llegaba marcado por la polémica generada en el primer cruce, especialmente por lo sucedido entre Vinicius Jr. y Prestianni, en un contexto de fuerte tensión. Sin embargo, el equipo español logró imponer condiciones en casa.