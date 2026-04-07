Independiente Rivadavia sigue racha: venció a Bolívar en su histórico debut en Copa Libertadores
La Lepra mendocina afrontó de manera óptima su primera experiencia en el máximo torneo continental con un presente brillante.
El fútbol mendocino vivió este martes una jornada inolvidable con el triunfo de Independiente Rivadavia ante Bolívar por 1-0, en el marco del debut en Copa Libertadores 2026. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha inaugural de la fase de grupos.
El gol del triunfo de Independiente Rivadavia vs. Bolívar
Independiente Rivadavia vs. Bolívar: resultado en vivo
Independiente Rivadavia vs. Bolívar: formaciones
Cómo llegan ambos clubes al duelo
El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a este compromiso con un presente inmejorable. Es el líder del Torneo Apertura argentino con 26 puntos y ha mostrado una regularidad que lo posiciona como uno de los conjuntos más sólidos del país. Con ocho victorias, dos empates y apenas dos derrotas, la Lepra no solo domina su zona, sino también la tabla anual, lo que refuerza su condición de candidato.
Este debut continental tiene un valor especial, ya que marca un hito para la institución: logró su clasificación a la Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa Argentina en la temporada pasada, en una final memorable ante Argentinos Juniors. Luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, el conjunto mendocino se impuso 5-3 en la definición por penales, obteniendo así el primer título de su historia.
A pesar de la emoción por este estreno, el equipo no podrá jugar en su estadio habitual: el Bautista Gargantini no cumple con los requisitos exigidos por Conmebol, por lo que deberá hacer de local en el Malvinas Argentinas durante toda su participación en el certamen.
Del otro lado estará Bolívar, un rival con experiencia en este tipo de competencias. El conjunto de La Paz accedió al torneo tras finalizar segundo en su liga local y cuenta con un recorrido internacional que lo convierte en un adversario de cuidado. Sin embargo, deberá afrontar el desafío de jugar como visitante ante uno de los equipos más en forma del fútbol argentino.
Para el conjunto local, este encuentro no es uno más. Representa el inicio de una nueva etapa en su historia, con la oportunidad de medirse ante rivales internacionales y demostrar que su gran presente no es casualidad. La ilusión está en marcha y Mendoza se prepara para vivir una noche que quedará grabada en su memoria futbolera.
Independiente Rivadavia vs. Bolívar: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
- Árbitro: José Cabero (CHI).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: Fox Sports.
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