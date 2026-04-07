Independiente Rivadavia sigue racha: venció a Bolívar en su histórico debut en Copa Libertadores

Este debut continental tiene un valor especial, ya que marca un hito para la institución: logró su clasificación a la Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa Argentina en la temporada pasada, en una final memorable ante Argentinos Juniors. Luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, el conjunto mendocino se impuso 5-3 en la definición por penales, obteniendo así el primer título de su historia.

sebastian villa

A pesar de la emoción por este estreno, el equipo no podrá jugar en su estadio habitual: el Bautista Gargantini no cumple con los requisitos exigidos por Conmebol, por lo que deberá hacer de local en el Malvinas Argentinas durante toda su participación en el certamen.

Del otro lado estará Bolívar, un rival con experiencia en este tipo de competencias. El conjunto de La Paz accedió al torneo tras finalizar segundo en su liga local y cuenta con un recorrido internacional que lo convierte en un adversario de cuidado. Sin embargo, deberá afrontar el desafío de jugar como visitante ante uno de los equipos más en forma del fútbol argentino.

Para el conjunto local, este encuentro no es uno más. Representa el inicio de una nueva etapa en su historia, con la oportunidad de medirse ante rivales internacionales y demostrar que su gran presente no es casualidad. La ilusión está en marcha y Mendoza se prepara para vivir una noche que quedará grabada en su memoria futbolera.

estadio bautista gargantini independiente rivadavia de mendoza.jpg Se juega en la provincia de Mendoza

Independiente Rivadavia vs. Bolívar: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Malvinas Argentinas.

Malvinas Argentinas. Árbitro: José Cabero (CHI).

José Cabero (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Juan Lara (CHI). TV: Fox Sports.