Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Enfrente estará un Fluminense obligado a reaccionar. El equipo brasileño atraviesa una situación completamente distinta en la Copa, donde aún no logró ganar y necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación. La derrota ante Independiente en la ida y la caída frente a Bolívar complicaron su panorama, dejándolo con un margen de error mínimo.

Sin embargo, en el Brasileirao su rendimiento ha sido más regular, ubicándose en los primeros puestos de la tabla. Pese a las dificultades en el plano internacional, el entrenador Luis Zubeldía se mostró confiado y dejó una frase contundente: “Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Segundo, quedate tranquilo que vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla, por la tabla de posiciones, vamos a clasificar”.

El cruce en Mendoza se presenta como una verdadera final anticipada para ambos: uno quiere confirmar su gran momento y el otro necesita dar un golpe para seguir con vida.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores: probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti .

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. . Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustin Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Malvinas Argentinas.

Malvinas Argentinas. Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Gustavo Tejera (URU). VAR: Antonio García (URU).

Antonio García (URU). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.