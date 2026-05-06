Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
La Lepra mendocina atraviesa un presente soñado en su debut internacional y buscará coronarlo con una clasificación anticipada frente a un rival urgido de resultados.
Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El conjunto mendocino tiene la gran oportunidad de asegurar su lugar en los octavos de final con dos jornadas de anticipación, en un escenario que ilusiona a todo su pueblo.
El presente del equipo dirigido por Alfredo Berti es difícil de igualar. En su primera participación en el torneo continental, logró un rendimiento perfecto: ganó los tres partidos que disputó hasta el momento y se consolidó como líder absoluto del grupo. Su recorrido incluye victorias ante Bolívar, Deportivo La Guaira y el propio Fluminense en Brasil, un resultado que marcó un antes y un después en su campaña.
Con nueve puntos en su haber, sabe que una nueva victoria lo dejará fuera del alcance de sus perseguidores. Bolívar suma cuatro unidades, mientras que La Guaira tiene dos y el Flu apenas uno. En este contexto, un triunfo en Mendoza significaría alcanzar los 12 puntos y asegurar matemáticamente el pase a la siguiente instancia, independientemente de lo que ocurra en el otro partido del grupo.
El gran momento de la Lepra no se limita al plano internacional. En el torneo local también viene mostrando un rendimiento sólido, habiendo finalizado como líder de su zona en el Apertura. Este presente le permite encarar con confianza tanto la Libertadores como la fase final del campeonato doméstico, donde tendrá la ventaja de definir en casa al menos hasta semifinales.
Enfrente estará un Fluminense obligado a reaccionar. El equipo brasileño atraviesa una situación completamente distinta en la Copa, donde aún no logró ganar y necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación. La derrota ante Independiente en la ida y la caída frente a Bolívar complicaron su panorama, dejándolo con un margen de error mínimo.
Sin embargo, en el Brasileirao su rendimiento ha sido más regular, ubicándose en los primeros puestos de la tabla. Pese a las dificultades en el plano internacional, el entrenador Luis Zubeldía se mostró confiado y dejó una frase contundente: “Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Segundo, quedate tranquilo que vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla, por la tabla de posiciones, vamos a clasificar”.
El cruce en Mendoza se presenta como una verdadera final anticipada para ambos: uno quiere confirmar su gran momento y el otro necesita dar un golpe para seguir con vida.
Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
- Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustin Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
Independiente Rivadavia vs. Fluminense: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU).
- VAR: Antonio García (URU).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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