Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guiara, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Alfredo Berti vive una temporada que ya quedó marcada como una de las mejores de su historia reciente. A su gran rendimiento en el torneo local, donde viene de golear 5-1 a Gimnasia de Mendoza en el clásico, se le suma un arranque ideal en el plano continental. Ese triunfo contundente en el Bautista Gargantini no solo significó una alegría para sus hinchas, sino que también le aseguró el primer lugar de su zona en el Torneo Apertura, reforzando la confianza de un plantel que atraviesa un momento inmejorable.