Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guiara, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
La Lepra mendocina atraviesa un presente ideal y buscará consolidar su liderazgo en el grupo, en otro paso clave de su histórica campaña.
Independiente Rivadavia intentará sostener su gran momento cuando reciba a Deportivo La Guaira este jueves desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El equipo mendocino lidera su zona con puntaje perfecto y quiere dar otro paso firme hacia la clasificación. El partido contará con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez, con Diego Haro en el VAR.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti vive una temporada que ya quedó marcada como una de las mejores de su historia reciente. A su gran rendimiento en el torneo local, donde viene de golear 5-1 a Gimnasia de Mendoza en el clásico, se le suma un arranque ideal en el plano continental. Ese triunfo contundente en el Bautista Gargantini no solo significó una alegría para sus hinchas, sino que también le aseguró el primer lugar de su zona en el Torneo Apertura, reforzando la confianza de un plantel que atraviesa un momento inmejorable.
En la Libertadores, la Lepra ganó sus dos presentaciones iniciales y dejó una imagen muy sólida. La más destacada fue la victoria ante Fluminense en el mítico Maracaná, un resultado que elevó sus aspiraciones y lo posicionó como una de las sorpresas del certamen. Para este encuentro, todo indica que Berti repetiría la formación que viene de golear en el clásico, apostando a la continuidad de un equipo que ha demostrado funcionamiento, intensidad y contundencia.
Del otro lado estará Deportivo La Guaira, dirigido por Héctor Bidoglio, que también llega con confianza desde el ámbito local, donde lidera el torneo venezolano tras vencer 1-0 a Trujillanos en su última presentación. Sin embargo, en Libertadores el panorama es distinto para el conjunto venezolano. Hasta el momento suma dos empates: igualó sin goles ante Fluminense y 1-1 frente a Bolívar, resultados que lo obligan a sumar fuera de casa si quiere mantenerse con chances de clasificación.
Para el conjunto local, el objetivo es claro: sostener su invicto, afianzarse como líder y seguir alimentando un sueño que, partido a partido, empieza a tomar forma en el escenario más exigente del continente.
Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guiara, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Deportivo La Guaira: Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Franco Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe. DT: Héctor Bidoglio.
Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guiara: otros datos
- Horario: 19:00.
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.
- Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)
- VAR: Diego Haro (Perú)
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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