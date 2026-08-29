Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Racing viene de empatar con Boca y llega a Mendoza urgido de una victoria para acercarse a los puestos de playoffs. Los detalles en la nota.
Independiente Rivadavia y Racing se enfrentan este domingo, desde las 21:30, en el estadio Bautista Gargantini, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza.
La "Lepra" mendocina llega con siete puntos y buscará volver al triunfo después de igualar sin goles ante Independiente en la jornada anterior. El conjunto dirigido por Alfredo Berti acumula dos victorias, un empate y tres derrotas en el campeonato, por lo que necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
Además, Independiente Rivadavia viene de vencer a Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen. En esa instancia, enfrentará a Atlético Tucumán, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen que lo vio campeón en 2025.
Por su parte, la "Academia" suma cinco unidades y también necesita una victoria para escalar posiciones en la Zona B. El equipo de Avellaneda viene de empatar 1-1 con Boca en el Cilindro, aunque anteriormente había sufrido tres derrotas consecutivas ante Tigre, Argentinos y Banfield.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Hora y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Bautista Gargantini.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: TNT Sports.
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