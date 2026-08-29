Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La "Lepra" mendocina llega con siete puntos y buscará volver al triunfo después de igualar sin goles ante Independiente en la jornada anterior. El conjunto dirigido por Alfredo Berti acumula dos victorias, un empate y tres derrotas en el campeonato, por lo que necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.