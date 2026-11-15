España vs. Inglaterra por la Nations League: horario, formaciones y TV

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, atraviesa un gran momento y llega con puntaje ideal. En su última presentación derrotó 2-0 a República Checa, en condición de visitante, con goles de Álex Baena y Marc Pubill. De esta manera, alcanzó las cinco victorias consecutivas en el grupo y suma 15 puntos, tres más que su próximo rival.