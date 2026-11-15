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España vs. Inglaterra por la Nations League: horario, formaciones y TV

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Con ambas selecciones clasificadas a la siguiente ronda, "La Roja" intentará asegurar el primer lugar del Grupo A3.

España e Inglaterra

España e Inglaterra, cara a cara en Madrid. 

España e Inglaterra juegan este domingo, desde las 16:45 (hora argentina), en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, por la sexta y última fecha del Grupo A3 de la UEFA Nations League. Ambos seleccionados ya consiguieron la clasificación a los cuartos de final, pero buscarán quedarse con el primer puesto de la zona.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, atraviesa un gran momento y llega con puntaje ideal. En su última presentación derrotó 2-0 a República Checa, en condición de visitante, con goles de Álex Baena y Marc Pubill. De esta manera, alcanzó las cinco victorias consecutivas en el grupo y suma 15 puntos, tres más que su próximo rival.

Por su parte, Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, viene de vencer por 2-1 a Croacia en Wembley. Morgan Rogers abrió el marcador y Harry Kane, de penal, convirtió el tanto decisivo. Los "Tres Leones" suman 12 unidades y necesitan ganar en Madrid para alcanzar a España en la zona.

Formaciones de España vs. Inglaterra por la Nations League

  • España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

  • Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Dan Burn, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Horario y televisación

  • Hora: 16:45 (Argentina).

  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

  • Árbitro: a confirmar.

  • VAR: a confirmar.

  • TV: ESPN y Disney+ Premium.

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