Inglaterra: descubren un reptil volador de hace 100 millones de años
Se identificó a partir de un fragmento de cráneo que estuvo guardado en una colección científica durante más de un siglo.
Un equipo internacional de paleontólogos descubrió en Inglaterra una nueva especie de reptil volador de hace aproximadamente 100 millones de años llamada Hintighernia edingerae.
El espécimen se identificó a partir de un fragmento de cráneo que estuvo guardado en una colección científica durante más de un siglo.
El estudio, publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society, fue liderado por un equipo internacional de centros de investigación brasileños, británicos y catalanes, entre los que se encuentra el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-CERCA).
Históricamente, se creía que los tapeyáridos se habían originado en América del Sur porque es en Brasil donde se han encontrado los esqueletos más completos, pero el hallazgo de la nueva especie procedente de Inglaterra ahora sitúa el origen de este grupo en Europa.
A medida que ha ido aumentando nuestro conocimiento sobre la diversidad de pterosaurios, hemos ido esclareciendo los misterios tras los restos de Cambridge Greensand.
"A medida que ha ido aumentando nuestro conocimiento sobre la diversidad de pterosaurios, hemos ido esclareciendo los misterios tras los restos de Cambridge Greensand, la unidad fósil con más pterosaurios de Inglaterra", explica Rubi Pêgas, investigadora en la Universidade Federal do ABC, São Paulo (Brasil) y primera autora del artículo: "Aun así, encontrar un tapeyárido ha sido toda una sorpresa".
Redescubriendo los orígenes tras 150 años
Entre los fósiles analizados se encuentra un cráneo parcial que fue publicado por primera vez en 1870 a raíz del hallazgo en los famosos depósitos fosilíferos del Cretácico de Cambridge Greensand(Inglaterra). Este espécimen permaneció guardado en colecciones durante más de siglo y medio como un fragmento de hueso aislado.
La reinterpretación del fósil y la identificación de Hintighernia significa que los tapeyáridos se descubrieron por primera vez en Inglaterra
"La reinterpretación del fósil y la identificación de Hintighernia significa que los tapeyáridos se descubrieron por primera vez en Inglaterra, y no en Brasil, pero pasaron desapercibidos durante más de 150 años", ha declarado Darren Naish, investigador en la Universidad de Southampton, coautor de la investigación y reconocido divulgador científico británico.
Un cerebro preparado para el vuelo en todo el planeta
El aspecto más revolucionario del descubrimiento proviene del interior del cráneo de Hintighernia, que conservaba la huella nítida del cerebro del animal. Mediante la tecnología avanzada de microtomografía computarizada, el equipo reconstruyó digitalmente la cavidad cerebral en 3D, revelando unos hemisferios cerebrales enormes y ovalados.
La estructura cerebral única de Hintighernia proporciona una evidencia directa de cómo los pterosaurios procesaban los complejos datos sensoriales necesarios para el vuelo propulsado.
"La forma cerebral que hemos reconstruido indica que estos reptiles voladores analizaban constantemente los datos sensoriales enviados desde sus alas. Además, dependían en gran medida del sentido de la vista y gozaban de una notable visión en color", explica Borja Holgado, investigador en el Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens de Santana do Cariri (Brasil), asociado al ICP-CERCA y colíder del estudio.
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