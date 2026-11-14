Inglaterra: descubren un reptil volador de hace 100 millones de años

Imagen reconstrucción 3D de pterosaurio. / ICP-CERCA.

"A medida que ha ido aumentando nuestro conocimiento sobre la diversidad de pterosaurios, hemos ido esclareciendo los misterios tras los restos de Cambridge Greensand, la unidad fósil con más pterosaurios de Inglaterra", explica Rubi Pêgas, investigadora en la Universidade Federal do ABC, São Paulo (Brasil) y primera autora del artículo: "Aun así, encontrar un tapeyárido ha sido toda una sorpresa".

Redescubriendo los orígenes tras 150 años

Entre los fósiles analizados se encuentra un cráneo parcial que fue publicado por primera vez en 1870 a raíz del hallazgo en los famosos depósitos fosilíferos del Cretácico de Cambridge Greensand(Inglaterra). Este espécimen permaneció guardado en colecciones durante más de siglo y medio como un fragmento de hueso aislado.

La reinterpretación del fósil y la identificación de Hintighernia significa que los tapeyáridos se descubrieron por primera vez en Inglaterra

"La reinterpretación del fósil y la identificación de Hintighernia significa que los tapeyáridos se descubrieron por primera vez en Inglaterra, y no en Brasil, pero pasaron desapercibidos durante más de 150 años", ha declarado Darren Naish, investigador en la Universidad de Southampton, coautor de la investigación y reconocido divulgador científico británico.

Un cerebro preparado para el vuelo en todo el planeta

El aspecto más revolucionario del descubrimiento proviene del interior del cráneo de Hintighernia, que conservaba la huella nítida del cerebro del animal. Mediante la tecnología avanzada de microtomografía computarizada, el equipo reconstruyó digitalmente la cavidad cerebral en 3D, revelando unos hemisferios cerebrales enormes y ovalados.

La estructura cerebral única de Hintighernia proporciona una evidencia directa de cómo los pterosaurios procesaban los complejos datos sensoriales necesarios para el vuelo propulsado.

"La forma cerebral que hemos reconstruido indica que estos reptiles voladores analizaban constantemente los datos sensoriales enviados desde sus alas. Además, dependían en gran medida del sentido de la vista y gozaban de una notable visión en color", explica Borja Holgado, investigador en el Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens de Santana do Cariri (Brasil), asociado al ICP-CERCA y colíder del estudio.