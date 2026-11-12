Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por la Nations League de la UEFA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Inglaterra vs. Croacia por la Nations League de la UEFA.
Inglaterra y Croacia juegan este jueves, desde las 16.45, en Wembley, por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro, correspondiente al Grupo A3, será televisado por ESPN 2 y Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos del torneo.
El seleccionado inglés, que llega con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, comenzó con una caída ante España, pero luego consiguió tres triunfos consecutivos. De esta manera, los dirigidos por Thomas Tuchel buscarán una nueva victoria en condición de local para mantenerse en la pelea por el liderazgo de cara a la última jornada, cuando visiten a España.
Por otro lado, el conjunto de Slaven Bilic suma tres unidades, con una victoria y tres derrotas hasta el momento. Después de comenzar con un triunfo ante República Checa, perdió frente a España en dos oportunidades y sufrió una contundente goleada por 7-0 ante Inglaterra.
Por este motivo, necesita sumar para llegar mejor posicionada a la última jornada, en la que se enfrentará a República Checa en un duelo directo que puede definir qué seleccionado termina en el último puesto del grupo y queda comprometido en la lucha por la permanencia.
Formaciones de Inglaterra vs. Croacia por la Nations League
- Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Marc Guéhi, Jarrad Branthwaite, Lewis Hall; Declan Rice, Elliot Anderson; Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Joško Gvardiol, Luka Vuškovic, Ivan Perišic; Mateo Kovaic, Luka Modric; Petar Suic, Martin Baturina, Nikola Vlašic; Igor Matanovic. DT: Slaven Bilic.
Cómo ver en vivo Inglaterra vs. Croacia
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN 2 y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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