Final de la Copa Libertadores: el inesperado incidente que retrasó el inicio entre Estudiantes y Palmeiras
Una cámara aérea quedó enganchada en el trofeo inflable gigante en el estadio Centenario y obligó a frenar la ceremonia inicial.
La previa de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el estadio Centenario, de Montevideo, dejó una escena inesperada cuando una de las cámaras aéreas de la transmisión quedó atrapada en la réplica inflable gigante del trofeo ubicada en el centro del campo de juego.
El episodio ocurrió en los instantes finales de la ceremonia protocolar, mientras los futbolistas de ambos planteles permanecían formados sobre el césped antes del comienzo del encuentro.
Cómo fue el accidente con la cámara en Montevideo
Durante su desplazamiento suspendido por cables detrás de las dos formaciones, el dispositivo chocó contra la estructura inflable que decoraba el círculo central y quedó enganchado.
Lo que estaba pensado como una toma panorámica de presentación derivó en un inconveniente técnico que obligó a la organización a intervenir de inmediato para liberar el equipo y despejar la cancha.
La demora antes del pitazo inicial
El incidente retrasó alrededor de tres minutos el inicio de la final, que estaba programada para las 17.
Mientras se resolvía el problema sobre el césped, la transmisión oficial evitó mostrar la falla en vivo y optó por emitir repeticiones en cámara lenta de los hinchas en las tribunas.
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