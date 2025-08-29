Instituto de Córdoba vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Gloria busca cortar su mala racha, mientras que el Rojo vuelve a jugar tras el escándalo y aún espera la decisión de Conmebol.
El estadio Mario Alberto Kempes será escenario de un partido cargado de condimentos: Instituto enfrentará a Independiente este viernes desde las 21:15, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con urgencias, aunque por motivos distintos: la Gloria acumula cinco encuentros sin ganar, mientras que el Rojo arrastra la resaca del escandaloso episodio vivido en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.
El conjunto cordobés atraviesa un momento difícil. En la última jornada cayó 1-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, y anteriormente había sufrido una durísima goleada 4-0 contra Unión en su propia casa. Con tres derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos, el equipo de Daniel Oldrá necesita un triunfo que le devuelva confianza.
La buena noticia es que el capitán Fernando Alarcón ya cumplió con la suspensión por su expulsión y volvería a la zaga central para aportar experiencia en la defensa.
Por el lado de Independiente, la situación no es más sencilla. El equipo de Julio Vaccari todavía no conoce la victoria en el Clausura: apenas dos empates y tres derrotas lo mantienen en la parte baja de la tabla.
A esto se suma la incertidumbre tras lo ocurrido ante U. de Chile, donde el partido por Sudamericana se vio empañado por graves incidentes, violencia en las tribunas y heridos, lo que derivó en un escándalo internacional que aún no tiene resolución definitiva de Conmebol. La dirigencia encabezada por Néstor Grindetti viajó a Asunción para presentar un descargo, pero el primer informe complica la postura del Rojo.
Mientras tanto, el último fin de semana no pudo disputar su compromiso frente a Platense, ya que fue postergado por cuestiones judiciales vinculadas a los hechos recientes. Ahora, deberá enfocarse en lo futbolístico, aunque la sombra de las sanciones planea sobre el club.
A las bajas futbolísticas como la de Kevin Lomónaco, expulsado ante Vélez, se suma la presión de obtener resultados en un campeonato donde todavía no levantó vuelo.
En este contexto, el duelo en Córdoba adquiere una dimensión especial: el local quiere cortar la malaria y alejar fantasmas, mientras que la visita necesita volver a hablar solo de fútbol y dar señales de recuperación en medio de un escenario convulsionado.
Instituto vs. Independiente: probables formaciones
- Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Instituto vs. Independiente: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Monumental Presidente Perón.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports Premium.
