Video: Lance Stroll sufrió un fuerte accidente en la práctica libre 2 del GP de Países Bajos

La situación resultó especialmente amarga para Aston Martin, que había mostrado solidez en la primera tanda con Stroll tercero y Fernando Alonso cuarto, lo que invitaba a pensar en un fin de semana competitivo. Sin embargo, el accidente dejó al equipo con un monoplaza seriamente dañado y con menos información de la prevista para el análisis de la segunda práctica.

La FP2 también presentó problemas para otros pilotos, como Isack Hadjar, quien sufrió la pérdida de potencia en su Racing Bulls y tuvo que abandonar en plena pista, lo que obligó a aplicar un virtual safety car. Entre accidentes y contratiempos, la jornada en Zandvoort se transformó en un ensayo caótico.

Volvió la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00