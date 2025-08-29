Tras ser apartado en Fortaleza, Deyverson volvió a mostrarse con los colores de Boca

“Si un día me llaman de Boca, sería un orgullo. Soy un jugador de ir al frente y Boca tiene mucho de eso”, declaró en una entrevista con Olé cuando aún defendía a Cuiabá. Además de su vínculo afectivo con el club, siempre ha mostrado admiración por figuras históricas como Diego Maradona, Carlos Tevez y el propio Riquelme, a quienes cita como sus grandes referentes.

A sus 34 años, el futuro de su carrera es incierto, aunque su deseo por jugar en la Bombonera con Felipe Melo -excompañero en Palmeiras- sigue intacto. Si bien hoy Miguel Ángel Russo no tiene en carpeta incorporar un delantero de sus características, la insistencia del carioca genera revuelo entre los hinchas, quienes celebran cada una de sus indirectas.