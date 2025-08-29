Tras ser apartado en Fortaleza, Deyverson volvió a mostrarse con los colores de Boca
El delantero brasileño, recientemente marginado, compartió en sus redes sociales una foto con una musculosa xeneize y un guiño sugestivo.
El siempre polémico y carismático Deyverson volvió a ser noticia fuera de la cancha. Tras quedar apartado de Fortaleza luego de la eliminación en la Copa Libertadores 2025 frente a Vélez, el atacante brasileño aprovechó sus redes sociales para enviar un nuevo mensaje a Boca, club al que no oculta su simpatía.
Esta vez lo hizo con una foto en la que se lo ve luciendo una musculosa azul y oro con la inscripción “Jugador N°12”, acompañada de un pulgar arriba y un emoji que dejó abierta la interpretación. El gesto no pasó desapercibido.
En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular entre los hinchas xeneizes, muchos de los cuales lo tomaron como una señal directa hacia Juan Román Riquelme y la dirigencia. No es la primera vez que el delantero, recordado por el doblete y las provocaciones a River en el Monumental durante la Libertadores 2024, manifiesta su deseo de jugar en Boca.
En varias oportunidades dejó claro que vestir la azul y oro es uno de sus sueños pendientes. En 2024, incluso antes de disputar la final de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro, recibió como obsequio la camiseta número 10 de Edinson Cavani firmada, y en otra ocasión también le regalaron la casaca alternativa amarilla con su nombre y dorsal.
“Si un día me llaman de Boca, sería un orgullo. Soy un jugador de ir al frente y Boca tiene mucho de eso”, declaró en una entrevista con Olé cuando aún defendía a Cuiabá. Además de su vínculo afectivo con el club, siempre ha mostrado admiración por figuras históricas como Diego Maradona, Carlos Tevez y el propio Riquelme, a quienes cita como sus grandes referentes.
A sus 34 años, el futuro de su carrera es incierto, aunque su deseo por jugar en la Bombonera con Felipe Melo -excompañero en Palmeiras- sigue intacto. Si bien hoy Miguel Ángel Russo no tiene en carpeta incorporar un delantero de sus características, la insistencia del carioca genera revuelo entre los hinchas, quienes celebran cada una de sus indirectas.
