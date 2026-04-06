Instituto logró un triunfo clave ante Defensa y Justicia en su búsqueda de acercarse a los playoffs
La Gloria, que no atraviesa su mejor momento, rompió el invicto del Halcón, que perdió su chance de terminar como líder.
La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tuvo un cruce determinante este lunes: Instituto venció por 2-0 a Defensa y Justicia en el estadio Presidente Perón. De esta manera, el conjunto de Florencio Varela se perdió la oportunidad de terminar la jornada en lo más alto de la tabla.
Por su parte, la Gloria se acercó a los playoffs, aunque aún no está entre los mejores ocho.
Los goles de Instituto ante Defensa y Justicia
Instituto vs. Defensa y Justicia: resultado en vivo
Instituto vs. Defensa y Justicia: formaciones
Instituto vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Presidente Perón (Córdoba).
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: TNT Sports Premium.
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
El equipo dirigido por Mariano Soso llega con un objetivo claro: aprovechar los resultados ajenos y sostener su gran presente. Tras las caídas de rivales directos como Vélez y Estudiantes, el Halcón sabe que un triunfo en Córdoba le permitirá alcanzar la cima y consolidarse como uno de los equipos más regulares del campeonato. El presente respalda esa ilusión. El equipo mantiene el invicto y viene mostrando una identidad clara dentro del campo de juego.
En la vereda opuesta, la Gloria atraviesa un momento mucho más irregular. El conjunto cordobés ha tenido dificultades para sostener una campaña sólida y se encuentra más cerca de los puestos bajos que de la pelea por la clasificación. Sin embargo, llega a este compromiso con la necesidad imperiosa de ganar para mantener sus aspiraciones en el torneo.
La clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina fue un pequeño alivio, que encontró en ese resultado un respiro en medio de una temporada complicada. Aun así, el desafío en el Apertura sigue siendo mayúsculo y cada partido se vuelve determinante.
Con realidades distintas pero objetivos urgentes, el cruce promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con un visitante que quiere seguir volando alto y un local que busca reaccionar a tiempo.
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