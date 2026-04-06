Instituto logró un triunfo clave ante Defensa y Justicia en su búsqueda de acercarse a los playoffs

La clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina fue un pequeño alivio, que encontró en ese resultado un respiro en medio de una temporada complicada. Aun así, el desafío en el Apertura sigue siendo mayúsculo y cada partido se vuelve determinante.

Con realidades distintas pero objetivos urgentes, el cruce promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con un visitante que quiere seguir volando alto y un local que busca reaccionar a tiempo.