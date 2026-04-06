Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Instituto vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el inicio de la jornada del lunes tendrá un cruce determinante este lunes cuando Instituto reciba a Defensa y Justicia desde las 21.15 en el estadio Presidente Perón.
El equipo dirigido por Mariano Soso llega con un objetivo claro: aprovechar los resultados ajenos y sostener su gran presente. Tras las caídas de rivales directos como Vélez y Estudiantes, el Halcón sabe que un triunfo en Córdoba le permitirá alcanzar la cima y consolidarse como uno de los equipos más regulares del campeonato.
En la vereda opuesta, la Gloria atraviesa un momento mucho más irregular. El conjunto cordobés ha tenido dificultades para sostener una campaña sólida y se encuentra más cerca de los puestos bajos que de la pelea por la clasificación.
Formaciones de Instituto vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra, Alex Luna. DT: Diego Flores.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Darío Cáceres; Santiago Sosa, Éver Banega; Juan Manuel Gutiérrez, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Luciano Gonzalez. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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