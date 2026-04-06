Agostina Páez se diferenció de su padre tras el video y reveló que ya no le habla

“Había mucha tensión, estábamos muy nerviosas. Cuando estábamos cruzando la calle, escuchamos que nos gritan. Me di vuelta y vi a un chico agarrándose los genitales y gritándome. Ahí me di vuelta e hice ese gesto horrible, repudiable”, describió.

Al ser consultada sobre por qué realizó el gesto, contestó: “Lo hice porque lo vi agarrándose los genitales. No dimensioné la situación ni lo que hacía, no fue por su color de piel, me salió hacer eso, no tengo idea por qué”.

agostina paez gesto

A los pocos días Agostina recibió una notificación a su WhatsApp sobre una denuncia realizada en su contra. La abogada contó que tanto ella como sus amigas pensaron en un principio que se trataba de un engaño. “Nos pedían información personal. Después nos llegó otra notificación y ahí sí decía por injuria racial y que nos teníamos que presentar en la comisaría de Rocinha”, explicó.

Fue ese día cuando las autoridades de Brasil le informaron que no podía salir del país y que debía utilizar una tobillera electrónica: “Ahí me mostraron el video, era la primera vez que lo veía. Mi amiga y yo estábamos temblando, muy mal. En ese momento hago una retrospectiva de la noche anterior y no lo podía creer, me agarró una crisis”.

En otra parte de la entrevista, Páez se refirió a la estrategia legal y explicó por qué no pidió disculpas en un principio: “Yo quería, pero mi primer abogado me dijo que no lo hiciera porque era como asumir lo que había hecho". Luego, cuando cambió su representación, la abogada Carla Junqueira la situación cambió.

Agostina aseguró también que uno de los momentos más dramáticos fue cuando se enteró de las imputaciones: “Cuando me entero de las imputaciones de la Fiscalía pensé que iba presa, porque eran tres hechos distintos, la mínima de cada hecho eran dos años… Y yo ya estaba con tobillera electrónica. También se liberó una orden para que fuera a la cárcel, que después se cayó por un habeas corpus. Yo estaba sola allá. Se me helaba la sangre, porque todos me decían que la cárcel de ahí es muy peligrosa. Eso me hizo mucho mal”, aseguró.

En ese sentido, se refirió a las reacciones que trajo su caso en la sociedad: “Me castigo mucho por esto, no siento que sea injusto, hay una ley y hay que cumplirla. He actuado mal, he reaccionado mal, me he equivocado y he pedido perdón. Sí siento que es injusto que me deseen la muerte o un linchamiento, eso me golpea mucho”.