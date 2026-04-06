Declaró Chantal "Tati" Leclercq y admitió haber consumido propofol con el anestesista muerto

En su testimonio, “Tati” detalló que la última vez que consumió drogas de quirófano fue en septiembre de 2025. Sin embargo, luego aclaró que volvió a ingerir sustancias recreativas en enero de 2026 durante un viaje a Colombia que realizó junto a Lanusse.

Quién es Tati Leclercq y por qué la vinculan a Fini Lanusse

Tati Leclercq no se encuentra imputada en la causa que investiga el robo de fármacos del Hospital Italiano así como tampoco en el expediente sobre la muerte de Zalazar. Sin embargo, quedó en medio del entramado de vínculos personales que rodea a los protagonistas del caso.

Leclercq es médica y, según reconstrucciones periodísticas, mantiene una relación de amistad con Lanusse que se remonta a los años de formación en la Universidad Austral, donde ambas coincidieron durante la carrera.

Fini Lanusse y Chantal Tati Leclercq

Tras esa etapa académica, continuó su carrera como residente de Anestesiología en el Hospital Rivadavia, donde habría coincidido con Alejandro Zalazar, el anestesiólogo de 31 años cuya muerte por sobredosis fue el punto de partida de la investigación.

Leclercq aparece entonces como un posible punto de contacto entre Lanusse y Zalazar.

A diferencia de Lanusse, Leclercq no figura imputada en el expediente. Sin embargo, su nombre ingresó formalmente a la causa a partir de una ampliación de denuncia presentada el 9 de marzo por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

Fue entonces cuando Leclercq fue convocada a declarar y realizó un “relato circunstanciado de su historial de consumo”, que luego fue incorporado al expediente judicial.