Instituto venció a Argentinos en Córdoba con dos penales y tomó aire en el Clausura

Con este triunfo, Instituto alcanzó los 9 puntos en la Zona B, mientras que el equipo dirigido por Nicolás Diez se quedó con 8 unidades en la Zona A. En la próxima fecha, los dirigidos por Daniel Oldrá visitarán a Godoy Cruz en Mendoza, mientras que Argentinos Juniors será local ante Banfield en La Paternal.