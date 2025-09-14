Instituto venció a Argentinos en Córdoba con dos penales y tomó aire en el Clausura
Con goles de Alex Luna y Gastón Lódico desde los doce pasos, el equipo cordobés se impuso sin problemas en Alta Córdoba.
Instituto de Córdoba consiguió un triunfo clave en el Torneo Clausura 2025 al imponerse 2-0 frente a Argentinos Juniors en la octava fecha. Con dos penales convertidos por Alex Luna y Gastón Lódico, el equipo cordobés llegó a 9 puntos en la Zona B y tomó aire en la tabla.
El primer tanto llegó en la etapa inicial, cuando Alex Luna convirtió un penal para abrir el marcador. En el complemento, otro tiro desde los doce pasos ejecutado por Gastón Lódico selló la victoria del conjunto cordobés, que necesitaba sumar de a tres para salir del fondo.
Con este triunfo, Instituto alcanzó los 9 puntos en la Zona B, mientras que el equipo dirigido por Nicolás Diez se quedó con 8 unidades en la Zona A. En la próxima fecha, los dirigidos por Daniel Oldrá visitarán a Godoy Cruz en Mendoza, mientras que Argentinos Juniors será local ante Banfield en La Paternal.
Alex Luna, desde los doce pasos, abrió el marcador para La Gloria:
Gastón Lodico, también de penal, sentenció el encuentro en Córdoba:
Formaciones de Instituto vs. Argentinos
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Manuel Romero; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Argentinos: Ruso Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.
Instituto vs. Argentinos: datos del partido
- Hora: 15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Fernando Espinoza
- Estadio: Monumental Presidente Perón
