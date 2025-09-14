Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 15:00, Instituto y Argentinos Juniors se enfrentan en el Monumental de Alta Córdoba por la octava fecha (interzonal) del Torneo Clausura 2025. El partido tiene una importancia capital para ambos, aunque por razones diferentes.
Instituto llega con una racha negativa de seis partidos sin victorias y necesita sumar de a tres para tomar distancia de la zona de descenso. Su flojo inicio en este segundo semestre, con una sola victoria, lo ha alejado de los puestos de playoffs y lo ha dejado entre los últimos seis de la tabla anual. Como dijo su mediocampista Stefano Moreyra, el equipo se siente "obligado a ganar" para corregir su rumbo después del parate por la fecha FIFA.
En el otro rincón, el "Bicho" de Nicolás Diez llega motivado después de clasificar a las semifinales de la Copa Argentina al superar a Lanús. Aunque su inicio de semestre fue irregular, Argentinos buscará reencontrarse con el gran nivel que lo llevó a liderar la Zona A en la primera parte del año. El equipo de La Paternal intentará meterse en los puestos de playoffs del torneo local y acercarse a los cupos de clasificación para la Copa Libertadores 2026, de los que lo separan solo cuatro puntos en la tabla anual.
Formaciones de Instituto vs. Argentinos
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Manuel Romero; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Argentinos: Ruso Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Argentinos
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario