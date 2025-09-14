Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Argentinos Juniors

En el otro rincón, el "Bicho" de Nicolás Diez llega motivado después de clasificar a las semifinales de la Copa Argentina al superar a Lanús. Aunque su inicio de semestre fue irregular, Argentinos buscará reencontrarse con el gran nivel que lo llevó a liderar la Zona A en la primera parte del año. El equipo de La Paternal intentará meterse en los puestos de playoffs del torneo local y acercarse a los cupos de clasificación para la Copa Libertadores 2026, de los que lo separan solo cuatro puntos en la tabla anual.