Instituto vs Unión por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Ambos equipos se enfrentan en Córdoba por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Hora, TV en vivo, estadio y probables formaciones del duelo clave.
Instituto y Unión se medirán este domingo a las 19:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos atraviesan un buen presente, con siete de los últimos nueve puntos, y buscan afirmarse en la pelea por la clasificación.
La Gloria tuvo un inicio de campeonato complicado que derivó en la renuncia de Daniel Oldrá como entrenador. Semanas más tarde, la dirigencia apostó por Diego Flores para encauzar el rumbo del equipo. Desde la llegada del “Traductor”, cambió la imagen y sumó en sus tres presentaciones: venció 2-0 a Central Córdoba y 2-1 a Atlético Tucumán en condición de local, y luego empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Para este compromiso, el conjunto cordobés será local en el Estadio Mario Alberto Kempes debido a que su estadio se encuentra en plena preparación para el recital que brindará Chayanne el 11 de marzo.
Unión, por su parte, había sumado cuatro puntos en las primeras cuatro fechas, pero logró reponerse en las últimas jornadas. Empató 0-0 con San Lorenzo y luego consiguió dos triunfos consecutivos: 1-0 ante Aldosivi y 3-1 frente a Sarmiento. Gracias a esa racha positiva, el Tatengue se ubica cuarto en la Zona A con 11 puntos y se mantiene en puestos de clasificación a los octavos de final, consolidando su buen momento en el Torneo Apertura 2026.
Probables formaciones del encuentro entre Instituto y Unión
- Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna. El director técnico es Diego Flores.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maisón Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. El entrenador es Leonardo Carol Madelón.
Otros datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Mario Alberto Kempes
