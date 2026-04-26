Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Instituto
Se juega este sábado el duelo Newell's vs. Instituto, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Newell's Old Boys y Instituto se medirán este domingo desde las 17:30 en el Estadio Marcelo Bielsa, en un cruce correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura que encuentra a ambos con necesidades urgentes. El conjunto rosarino logró mejorar su rendimiento en las últimas semanas y dejó atrás una racha complicada. En sus cinco presentaciones más recientes consiguió tres triunfos, un empate y solo una derrota —ante Acassuso por Copa Argentina—, resultados que le dieron algo de oxígeno. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada: el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka se ubica en el penúltimo puesto de la Zona A con 13 unidades, apenas por encima de Deportivo Riestra.
En la previa del encuentro, además, el entrenador protagonizó un accidente de tránsito mientras se dirigía al entrenamiento, aunque afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.
Del otro lado, Instituto llega a Rosario con una oportunidad concreta de meterse en zona de clasificación. La goleada sufrida por Defensa y Justicia ante Boca Juniors abrió el panorama: si el equipo cordobés consigue una victoria, alcanzará los 20 puntos y superará tanto a Defensa como a Unión de Santa Fe, que aún debe jugar su partido frente a Vélez Sarsfield.
Para los dirigidos por Diego Flores, sumar de a tres será clave no solo para meterse en puestos de playoffs, sino también para llegar con posibilidades concretas a la última jornada, donde visitarán a Estudiantes de Río Cuarto en un cierre que puede definir su futuro en el torneo.
El probable once inicial de Newell's vs. Instituto, por el Torneo Apertura
Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Luciano Herrera; Francisco Scarpeccio o Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
La posible formación de Instituto vs. Newell's, por el Torneo Apertura
Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Agustín Massaccesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Newell's vs. Instituto: datos del partido
- Hora: 17.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Marcelo Bielsa
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