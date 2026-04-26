Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Instituto

Newell's Old Boys y Instituto se medirán este domingo desde las 17:30 en el Estadio Marcelo Bielsa, en un cruce correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura que encuentra a ambos con necesidades urgentes. El conjunto rosarino logró mejorar su rendimiento en las últimas semanas y dejó atrás una racha complicada. En sus cinco presentaciones más recientes consiguió tres triunfos, un empate y solo una derrota —ante Acassuso por Copa Argentina—, resultados que le dieron algo de oxígeno. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada: el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka se ubica en el penúltimo puesto de la Zona A con 13 unidades, apenas por encima de Deportivo Riestra.