Empate con sabor a poco: Newell's e Instituto no se sacaron ventajas en el Coloso
La Lepra y la Gloria igualaron 1-1 en Rosario por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026: todos los detalles.
El Coloso Marcelo Bielsa fue escenario de un partido que guardó todas sus emociones para el segundo tiempo. Tras una primera etapa trabada y con pocas llegadas claras, los goles aparecieron en el complemento para sentenciar una igualdad entre Newell's e Instituto que no terminó de conformar a ninguno de los dos equipos en una nueva jornada del Torneo Apertura 2026.
A los 15 minutos del segundo tiempo, la visita encontró la ventaja de manera fortuita: un centro al área terminó con un gol en contra de Saúl Salcedo, quien en su intento por despejar terminó venciendo su propia valla y adelantando a los de Diego Flores. Sin embargo, Newell's reaccionó a tiempo gracias a los cambios.
A falta de diez minutos para el cierre, Ignacio Ramírez —que había saltado desde el banco— recibió en posición de ataque y sacó un remate cruzado inatajable para sellar el 1-1 definitivo de un encuentro que se terminaron repartiendo puntos.
El panorama en la Zona A del Torneo Apertura 2026
El resultado dejó consecuencias distintas para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del certamen:
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Instituto: Desaprovechó una oportunidad de oro para dormir en puestos de vanguardia. Quedó décimo con 18 unidades, apenas a un punto de Unión, que hoy marca el límite de los clasificados a los playoffs.
Newell's: La situación de la Lepra es preocupante. Con este empate suma apenas 14 puntos y se ubica en el puesto 14 de la zona, solo por encima de Deportivo Riestra, manteniéndose lejos de la pelea por el título.
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