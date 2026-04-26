Empate con sabor a poco: Newell's e Instituto no se sacaron ventajas en el Coloso

El Coloso Marcelo Bielsa fue escenario de un partido que guardó todas sus emociones para el segundo tiempo. Tras una primera etapa trabada y con pocas llegadas claras, los goles aparecieron en el complemento para sentenciar una igualdad entre Newell's e Instituto que no terminó de conformar a ninguno de los dos equipos en una nueva jornada del Torneo Apertura 2026.