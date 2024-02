Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs Real Salt Lake

La pretemporada del ganador de ocho Balones de Oro no pudo ser perfecta ya que el 29 de enero en el compromiso ante Al Hilal, en Arabia Saudita sufrió una inflamación en el aductor. Gerardo Martino informó que el 10 está totalmente recuperado de la dolencia y está listo para arrancar una exigente temporada.

La probables formación del Inter Miami vs Real Salt Lake

Inter Miami: Drake Callender; Yedlin, Nicolás Freire, Tomás Aviles, Jordi Alba; Gressel, Sergio Busquets, David Ruiz; Lionel Messi, Luis Suárez, Diego Gómez. DT: Gerardo Martino.

Los partidos que se le vienen a Messi en Inter Miami

Inter Miami vs. Real Salt Lake | MLS fecha 1 | Miércoles 21/02, a las 22 horas | Chase Stadium

LA Galaxy vs. Inter Miami | MLS fecha 2 | Domingo 25/02, a las 22:30 horas | Dignity Health Sports Park

| MLS fecha 2 | Domingo 25/02, a las 22:30 horas | Dignity Health Sports Park Inter Miami vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18:30 horas | Chase Stadium

vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18:30 horas | Chase Stadium Por definirse vs. Inter Miami | Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23 horas | Estadio a definir

| Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23 horas | Estadio a definir Inter Miami vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19 horas | Chase Stadium

vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19 horas | Chase Stadium Inter Miami vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21:15 horas | DRV PNK Stadium

vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21:15 horas | DRV PNK Stadium DC United vs. Inter Miami | MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15 horas | Audi Field

| MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15 horas | Audi Field NY RB vs. Inter Miami | MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15 horas | Red Bull Arena

| MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15 horas | Red Bull Arena Inter Miami vs. NYC FC | MLS fecha 7 | Sábado 30, a las 20:30 horas | Chase Stadium

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Real Salt Lake

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.